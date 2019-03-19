Королівський розмах: Осадча та Горбунов побували в особливому місці Мюнхена

Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча ( instagram.com/gorbunovyuriy)

Телеведучі відвідали всесвітньо відому незвичайну пам'ятку

Відомі телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов вирушили в подорож по Європі, насолоджуючись чудовою погодою і набираючись нових вражень. Вони встигли побувати в Італії і повеселитися на дні народження друзів, показавши сонячні знімки на фоні місцевих красот. Наступною зупинкою пари став гостинний Мюнхен. Фотозвітом прогулянки по затишному німецькому містечку Юрій поділився в Instagram.

На одному зі знімків Катя без косметики і її чоловік позують на камеру посеред досить жвавої вимощеної бруківкою вулички.

"Два пива, бітте", - з гумором підписав знімок ведучий, частково перейшовши на німецьку, адже в перекладі "бітте" означає "будь ласка".

Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча ( instagram.com/gorbunovyuriy)

Так, знаменитості побували на відомій у всьому світі королівської пивоварні, а нині ресторані "Хофбройхаус", яка в свій час варила хмільний напій для монарха і його близького оточення. Юрій позувала поруч з історичною будівлею, і навіть написав невеличку довідку про це місце.

"Ця пивоварня відкрилася в 1608 році, яка працювала тільки для короля і придворних. В 20 ст. тут пили пиво Моцарт, Ленін, Крупська, Гітлер", - зазначив шоумен.

Фото: Юрій Горбунов ( instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники пари не змогли пройти повз таких мальовничих знімків. Вони відзначили, що без макіяжу Катя виглядає дуже молодо, немов студентка, а також обдарували пару щедрими компліментами.

"Дуже красива Катя без макіяжу. Яскравого вам відпочинку!", "Дуже прикольно!", "Без макіяжу Катя виглядає набагато молодше. Красуня-студенточка", "Яка ж гарненька без макіяжу!", "Які ви красиві", "Класні, прикольні, справжні. Ви супер", - відзначали фоловери.

В сторіз Катя показала стильне вбрання, в якому вирушила на променад по Мюнхену. Вона віддала перевагу чорним штанам і кофті з оригінальним кроєм горловини, а також одягла трендове картате пальто. Для зручності в якості взуття телеведуча вибрала кросівки.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували фотосесію у сонячній Італії, позуючи серед місцевих визначних пам'яток.

До речі, Катя Осадча з'явилася на презентації першої колекції весільних суконь дизайнера Андре Тана в оригінальному вбранні від українських брендів.