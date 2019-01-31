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Королівський подарунок: Бейонсе роздає довічні квитки на всі свої концерти

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.01.2019 - 17:12
Королівський подарунок: Бейонсе роздає довічні квитки на всі свої концерти
Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Однак слід виконати одну невеличку умову

Дива трапляються! І прихильники творчості "Королеви Бі" зовсім скоро в цьому зможуть переконатися, адже знаменита американська співачка і її чоловік анонсували розіграш небаченої щедрості. Бйонсе і Джей Зі дарують своїм фанатам квитки на всі свої концерти, які будуть діяти протягом усього життя переможця.

Королівський подарунок: Бейонсе роздає довічні квитки на всі свої концерти

Фото: Бейонсе з чоловіком Джей Зі і дочкою Блю Айві Картер (instagram.com/beyonce)

Такий собі абонемент на всі шоу улюблених виконавців можна використовувати по всьому світу, де б не проходли концерти зірок.

Однак, умову для отримання заповітних квитків виконати під силу не кожному, протягом 22 днів неодходимо дотримуватися суворої веганскої дієти. Самі зірки вже давно ведуть активну пропаганду життя без м'яса і харчуються виключно рослинною їжею (молочні продукти вони теж не вживають) і хочуть поширити цю ідею по всьому світу, використовуючи свою популярність.

Королівський подарунок: Бейонсе роздає довічні квитки на всі свої концерти

Фото: (instagram.com/beyonce)

Шанувальники підтримали улюблених артистів, однак, помітили, що приєднатися до челленджу, можливо захотіли б і мешканці не тільки США, але й інших країн.

Королівський подарунок: Бейонсе роздає довічні квитки на всі свої концерти

Скріншот: Коментарі до посту Бейонсе (instagram.com/beyonce)

"Чудова ініціатива! Ми їмо занадто багато м'яса! Однак, чому ця можливість тільки для жителів США? Ця проблема носить глобальний характер, як і ваші фанати! Будь ласка, поширте це по всьому світу", - попросили підписники в коментарях.

Варто відзначити, що конкурс зіркова пара проводить спільно з організацією Greenprint Project, яка бореться за скорочення тваринної їжі. Ім'я щасливчика визначать випадковим вибором комп'ютера 22 квітня 2019.

Королівський подарунок: Бейонсе роздає довічні квитки на всі свої концерти

Фото: (instagram.com/beyonce)

Нагадаємо, що нещодавно Бейонсе підкорила пікантним образом у вбранні з глибоким декольте.

А американську виконавицю Аріана Гранде звинуватили в плагіаті.

Крім того, нагадаємо, що британську співачку Адель підтримав відомий український боксер.

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