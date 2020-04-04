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Королівський фотограф пояснив вибір Кейт Міддлтон атмосферного фото до дня матері

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.04.2020 - 21:56
Королівський фотограф пояснив вибір Кейт Міддлтон атмосферного фото до дня матері
Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Фотограф також розповів, як це - працювати з монаршою родиною

Зовсім недавно, 22-го березня у Великобританії святкували День Матері і спеціально до цієї події принц Вільям і герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон поділилися ексклюзивними світлинами зі своїми дітьми. Пара опублікувала фотографії на своїй сторінці Instagram, що викликало підвищений інтерес у їх передплатників. На серії знімків щаслива королівська пара зображена разом зі своїми дітьми Шарлоттою і Джорджем Кембриджськими, які сидять у них на спині. Головний редактор популярного видання «Hello!» Рози Ніксон взяв інтерв'ю у королівського фотографа Метта Портеуса. В прямому ефірі, редактор обговорив з фотографом свіжі знімки, які опублікували у себе на сторінці герцоги Кембриджські.

Метт зробив ці фотографії ще в 2018-му році, пояснюючи чому принц Вільям і Кейт Міддлтон вирішили вибрати саме ці знімки для публікації. Метт сказав редактору видання: «Це воістину прекрасне зображення, чи не так? Вранці, коли я побачив, що воно було опубліковано, я пропустив повідомлення про те, що буде надруковано на титульній сторінці сьогоднішнього видання Hello!».

Королівський фотограф пояснив вибір Кейт Міддлтон атмосферного фото до дня матері

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Він продовжив: «Це було знято в позаминулому році, як раз в той час, коли вийшла щорічна різдвяна листівка від королівської сім'ї. Це дуже кумедний і водночас зворушливий знімок. Він демонструє єднання сім'ї, їх щастя, все це проявляється на фотографії. Цей знімок злегка нагадує расфокусированную фотографію, але те тепло і єдність яке присутнє на ньому... я думаю саме тому вони його і вибрали».

Розповідаючи про герцогині і про те, як бути фотографом, знімають королівську сім'ю, Метт додав: «Люди постійно говорять мені, що вони дуже гарна сім'я, уважна і турботлива. Але якщо чесно, я відчуваю тиск під час зйомки. Перший раз було дуже ніяково, другий і третій – теж. Тепер вже трохи краще, але все одно, з-за вантажу відповідальності я трохи нервую».

Метт також показав свою улюблену фотографію сім'ї, а саме — чудовий знімок на якому усміхнена Кейт тримає на руках принца Луї відразу після його хрещення.

Рози і Метт також обговорили пристрасть герцогині до фотомистецтва, а Метт зазначив її талант у виборі ракурсу зйомки. «Вона чудовий фотограф», — зазначив він.

Метт розповів і про інші перлини зі своєї колекції. На його сторінці в Instagram @mattporteous можна подивитися приголомшливі фотографії з помпезною весілля британської співачки Еллі Голдінг, а так само ознайомитися з рекомендаціями як стати хорошим фотографом.

Королівський фотограф пояснив вибір Кейт Міддлтон атмосферного фото до дня матері

Фото: instagram.com/mattporteous

Нагадаємо, раніше троє дітей Кейт Міддлтон і принца Вільяма приєдналися до важливого флешмобу підтримки медиків.

Брат Кейт Міддлтон більше не може гадати і скасовує своє весілля Кейт Міддлтон вийшла у світ з важливою місією в елегантному костюмі від демократичного бренду
Новини України Кейт МіддлтонПринц Вільям
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