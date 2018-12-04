"Королева гумору": ICTV покаже ексклюзивний спецпроект про Марину Поплавську

Фото: Марина Поплавська (прес-служба ICTV)

Мета творців спецпроекту – розкрити особистість зірки під зовсім іншим кутом

Телеканал ICTV покаже ексклюзивний спецпроект про трагічно загинувшу в ДТП зірку "Дизель Шоу" Марину Поплавську. Фільм з промовистою назвою "Королева гумору" вийде на екрани 7 грудня і розкриє невідомі грані популярної гумористки, про які її шанувальники навіть не здогадувалися. Про це повідомляє прес-служба телеканалу.

Вона смішила й надихала, поспішала жити і втекти від смерті, але, на жаль, не змогла. Цей проект присвячений пам'яті актриси, яку любили мільйони.

У фільмі "Королева гумору" глядачі побачать ніде раніше неопубліковане ексклюзивне відео і почують відверті зізнання про Марину Поплавську від її близьких, друзів і колег. Їх спогади відкриють все, що було приховано за образом життєрадісною гумористки.

"Це кіно про неймовірно талановиту людину, яка прийшла до успіху, здобула любов мільйонів, але шлях до цього визнання не був встелений трояндами, – ділиться один з творців фільму Сергій Смальчук. – Глядач її бачив такою великою, впевненою в собі жінкою. А насправді за цим приховувалась часто дуже невпевнена в собі маленька дівчинка, зі своїми комплексами, стражданнями, болем... Людина, яка, здавалося, мала чи могла мати все, а насправді шукала елементарного жіночого щастя – сім'ю, будинок, наповнений дитячим сміхом, у якому б її хтось чекав... На сцені вона могла одним словом розсмішити заповнений вщент зал, а за лаштунками – нерідко плакала. Марина в кадрі і за кадром – це далеко не завжди одна і та ж людина. І наш фільм – саме про це: про Велику Актрису, якою захоплювалися і яку любили, але одночасно яку по-справжньому мало хто знав".

Фото: Марина Поплавська (прес-служба ICTV)

Мета творців спецпроекту – розкрити особистість зірки під зовсім іншим кутом звичайної жінки, яка прагнула до елементарного людського щастя і часто відчувала себе самотньою.

"Всі знають Марину як суперяскравий типаж. Але я сподіваюся, що фільм вийде в першу чергу про жінку з внутрішнім світлом. Яка дуже часто відчувала себе самотньою. І про те, як вона намагалася стати щасливою. Не заради себе. А для того, щоб кожна жінка у глядацькому залі повірила в те, що щастя можливе незалежно від того, скільки їй років і який би розмір одягу вона не носила", – розповідає Інеса Соболєва, продюсер проекту.

Нагадаємо, Порошенко посмертно нагородив орденом актрису "Дизель Шоу" Марину Поплавську.

Ми також писали про те, що в "Дизель шоу" зворушливо вшанували пам'ять Марини Поплавської.

Раніше організатори "Дизель шоу" показали своїм фанатам міні-фільм, присвячений загиблій в ДТП актрисі Марині Поплавській. "У цьому фільмі ми покажемо ексклюзивні кадри інтерв'ю, фото та відео, які раніше не публікувалися", - йдеться в повідомленні.

Відео: (video.rbc.ua)