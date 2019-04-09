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"Королева тенісу": Еліна Світоліна вразила витонченою фігурою у вечірній сукні і на підборах

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.04.2019 - 15:07
"Королева тенісу": Еліна Світоліна вразила витонченою фігурою у вечірній сукні і на підборах
Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)
Марія Бондаренко
Редактор стрічки новин LITE

Тенісистка позує у вечірній сукні на корті

Еліна Світоліна – іменита українська професійна тенісистка, яка балує своїх шанувальників не тільки спортивними досягненнями. Так, на своїй instagram-сторінці 24-річна спортсменка часто балує шанувальників барвистими поїздками, фото в купальниках і, звичайно ж, стильних образах. Все ж спортсменка досить часто відвідує світські заходи і знає, як виглядати модно.

На одному з останніх знімків Світоліна позує в розкішній вечірній сукні чорного кольору і асиметричного крою – довжини міні з боковим шлейфом до підлоги, а також на одне плече. Елегантний образ тенісистки доповнюють оригінальні чорні туфлі на шнурівці і шпильках. Великі золоті сережки-кільця, браслети на обох руках, трендова сьогодні волога укладка довершують ідеальний образ.

Цікаво, що на фото Еліна Світоліна позує не в якомусь клубі чи ресторані, а на тенісному корті. Скажімо так, у своїй стихії. Можливо, ми бачимо бекстейдж зйомки для якогось глянцевого видання. У будь-якому разі, поки що про це замовчується.

Еліна Світоліна

Стильна Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Шанувальники спортсменки поспішили засипати її захопленими коментарями. Дуже багато відзначили, що Еліна – красуня і просто "королева тенісу" в такому вбранні.

  • "Аааааа!!! Куди на корт на шпильках?!"
  • "Ви одягнені так, ніби збираєтеся підкорити цей світ"
  • "Чудова"
  • "Найкраща!"
  • "Наша гордість"
  • "Яка ж ви класна!"
  • "Яка вишукана леді"
  • "Теніс в довгій сукні і на підборах – було б цікаво"

Нагадаємо, що в українських ЗМІ на даний момент також активно обговорюють ще одну імениту українську спортсменку – Лілію Подкопаєву, про другу вагітність якої стало нещодавно відомо Сама Лілія поки що не коментує свій статус, проте публікує стильні образи і життєву мудрість. Нещодавно Подкопаєва пояснила, чому потрібно цінувати як приємні, так і негативні емоції.

Також до цього Лілія блиснула розкішним синім образом в костюмі від українського дизайнера.

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