"Королева стилю готова!" MARUV здивувала образом в "леопардовому" хутрі

MARUV ( Анна Корсун) весь тиждень поєднувала гастролі і підготовку до четвертого прямого ефіру Танців з зірками 2019, який відбудеться в неділю, 5 вересня. Співачка зізналася, що змушена знаходити час на репетиції і разом з партнером розучує новий танець буквально по ночах. MARUV пообіцяла, що цього разу її номер буде "зухвалим і соціальним", а також запевнила – незабаром глядачі побачать її абсолютно різною, але "самий сік" дівчина готує для фіналу.

Анна записала коротке відео для Instagram, на якому повідомила, що в майбутній випуск танцювального шоу на глядачів чекає щось видовищне.

Окремої уваги заслуговує екстравагантний образ артистки. Вона постала перед камерою в хутряному капелюшку "леопардового" забарвлення, шубці аналогічного кольору, сонячних величезних окулярах, рожевій футболці з великими літерами і величезних помаранчевих сережках-кільцях.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

"Королева стилю вже готова. Танці з зірками. Вогонь вогнищенський, можливо сьогодні буде", - заявила вона в камеру.

Напередодні MARUV опублікувала втомлене селфі. Співачка позувала у ванній кімнаті, на ній – одна лише футболка з великим малюнком і написами.

"Як змусити себе працювати? Від роботи дохнуть коні, ну а безсмертний поні", - з гумором підписала вона знімок.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Раніше MARUV розповіла про труднощі, які спіткали її на початку кар'єри. Тоді починаюча зірка змушена була працювати в караоке-ресторанах і стриптиз клубах, де була дуже небезпечно.

Нагадаємо, що MARUV поділилася рідкісним фото зі своїм чоловіком Олександром, який також є директором артистки.