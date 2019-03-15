Королева і досконалість: Наталя Могилевська показала розкішну фігуру в міні-сукні

Фанати Могилевської відзначили, що у співачки дуже сильна внутрішня енергія

Наталья Могилевская объявила о завершении своего масштабного сольного тура с концертной программой "Весна". Певица написала на своей instagram-страничке очень трогательный развернутый пост, в котором поблагодарила буквально каждого члена команды за проделанную работу и поддержку. При этом Могилевская, которая до этого прямо со сцены блеснула стройными ножками, также поделилась серией ярких снимков с прошедших концертов. На фото Наталья позирует на сцене в совершенно разных амплуа. И все же есть несколько "особенно восхитительных" фото, на которых 43-летняя украинская певица демонстрирует спортивную фигуру.

Так, во время одного из выступлений Наталья танцевала в черном мини-платье с бахромой, на высоких каблуках. И следует отметить, что певица действительно выглядит великолепно – очень спортивная и подтянутая.

Наталья Могилевская на сцене концерта "Весна" (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Также отметим – певица подчеркнула, что концерт "Весна" стал в ее жизни настоящим перерождением и "новой вершиной в карьере". А все благодаря команде рядом.

"Спасибо, мои любимые и дорогие, за то, что вы были рядом, поддерживали, помогали, а главное, терпели меня!", - трогательно признается Наталья Могилевская.

К слову, певица также поблагодарила танцоров, с которыми выступала на сцене. И среди этих танцоров есть ее бывшие партнеры по проекту "Танцы со звездами" – Влад Яма и Игорь Кузьменко.

"Я кланяюсь вам, ведь мы создали с вами действительно яркое шоу, драйвовое и незабываемое, аналогов которому в моем творчестве еще не было!" – пишет Могилевская.

Не обошла стороной Наталья и самую важную, музыкальную составляющую своего тура, поблагодарив вокалистов и музыкантов.

"Мы слились с вами в единое целое, звучали, как один инструмент, как одна прекрасная симфония, и я благодарю вас за это!"

А во в адрес постановщиков ярких концертных номеров Наталья Могилевская написала: "Вы сотворили что-то нереальное и неповторимое за короткий промежуток времени, вы сделали шоу достойное Альберт Холла! Спасибо мои дорогие".

Поклонники певицы, побывавшие на ее концертах, буквально засыпали ее восторженными отзывами. Очень много вопросов о ближайших выступлениях, но пока что певица молчит.

"Шикарный концерт в Киеве! По состоянию здоровья не все желающие смогли попасть( Ждем во Дворце Спорта! Нас будет еще больше"

"Очень хотела попасть на концерт, но билетов увы уже не было"

"Энергия благодарности - великая сила!"

"Кременчуг вообще не хотел с Вами, Натуля, расставаться"

"Благодарность каждому"

"Ах, Наталья, какая энергетика красота! Вы просто великолепная женщина, обалденная певица, успехов удачи вам всегда"

"Какая ты умница, что умеешь Благодарить"

Напомним, ранее Наталья Могилевская буквально очаровала поклонников, появившись в "голом" платье.

Также в Николаеве Могилевская получила роскошный букет из белых роз – 101 цветок.