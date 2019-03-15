Королева і досконалість: Наталя Могилевська показала розкішну фігуру в міні-сукні

Фанати Могилевської відзначили, що у співачки дуже сильна внутрішня енергія
Наталья Могилевская объявила о завершении своего масштабного сольного тура с концертной программой "Весна". Певица написала на своей instagram-страничке очень трогательный развернутый пост, в котором поблагодарила буквально каждого члена команды за проделанную работу и поддержку. При этом Могилевская, которая до этого прямо со сцены блеснула стройными ножками, также поделилась серией ярких снимков с прошедших концертов. На фото Наталья позирует на сцене в совершенно разных амплуа. И все же есть несколько "особенно восхитительных" фото, на которых 43-летняя украинская певица демонстрирует спортивную фигуру.
Так, во время одного из выступлений Наталья танцевала в черном мини-платье с бахромой, на высоких каблуках. И следует отметить, что певица действительно выглядит великолепно – очень спортивная и подтянутая.
Наталья Могилевская на сцене концерта "Весна" (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Также отметим – певица подчеркнула, что концерт "Весна" стал в ее жизни настоящим перерождением и "новой вершиной в карьере". А все благодаря команде рядом.
"Спасибо, мои любимые и дорогие, за то, что вы были рядом, поддерживали, помогали, а главное, терпели меня!", - трогательно признается Наталья Могилевская.
К слову, певица также поблагодарила танцоров, с которыми выступала на сцене. И среди этих танцоров есть ее бывшие партнеры по проекту "Танцы со звездами" – Влад Яма и Игорь Кузьменко.
"Я кланяюсь вам, ведь мы создали с вами действительно яркое шоу, драйвовое и незабываемое, аналогов которому в моем творчестве еще не было!" – пишет Могилевская.
Не обошла стороной Наталья и самую важную, музыкальную составляющую своего тура, поблагодарив вокалистов и музыкантов.
"Мы слились с вами в единое целое, звучали, как один инструмент, как одна прекрасная симфония, и я благодарю вас за это!"
А во в адрес постановщиков ярких концертных номеров Наталья Могилевская написала: "Вы сотворили что-то нереальное и неповторимое за короткий промежуток времени, вы сделали шоу достойное Альберт Холла! Спасибо мои дорогие".
Поклонники певицы, побывавшие на ее концертах, буквально засыпали ее восторженными отзывами. Очень много вопросов о ближайших выступлениях, но пока что певица молчит.
Напомним, ранее Наталья Могилевская буквально очаровала поклонников, появившись в "голом" платье.
Также в Николаеве Могилевская получила роскошный букет из белых роз – 101 цветок.