Королева ночі: Оля Полякова представила новий драматичний міні-альбом

Відео: Оля Полякова — Крига скресла (youtube.com/Оля Полякова)

У переддень свого дня народження популярна українська співачка Оля Полякова, яка зізналась, чому не спить з чоловіком, анонсувала вихід другого ЕР (міні-альбому) "Королева ночі". Прем'єра його live-версії відбулася під час однойменного гранд-шоу співачки 26 жовтня в Палаці спорту.

В новий альбом увійшли 7 пісень – серед них хіти "Королева ночі" і "Колишній", які вже полюбилися слухачам.

Альбом представляє нову Полякову – більш драматичну, глибоку і раниму. В її образі з'явився новий, гострий і пристрасний нерв.

Сюжети пісень придбали нові інтонації, тексти стали простіше, а в музиці, яка як і раніше наповнена фарбами 90-х, з'явилася фатальна експресія.

Тим не менш, героїня пісень Полякової як завжди проста, сповнена любові до життя, відкрита до нових переживань, помилок і перемог.

ЕР "Королева ночі" - це про тих жінок, які люблять життя таким, яким його хочеться любити.

Зазначимо, що трек "Королева ночі" отримав статус "золотого" і премію Музичної Платформи, а однойменний відеокліп набрав понад 28 мільйонів переглядів на офіційному YouTube-каналі співачки, потрапивши в топ-10 найбільш переглядаються відеоробіт за версією YouTube Rewind Україна.

Шанувальники Полякової з захопленням сприйняли вихід міні-альбому і діляться враженнями у коментарях під відео.

Фото: Оля Полякова (прес-служба)

"Клас!!!! ВІТАЮ з виходом нових пісень. Вони прекрасні. Так тримати!!!";

"Нарешті, ура!";

"Як завжди на висоті";

"Пісні та Музика нагадують 80-90 рр";

"Дуже круто. Клааааааас!!!!!!!!";

"Олечка як завжди чудово!!!!!!";

"Просто супер. Кожна пісня ніби про себе саму. І у нас Оля Полякова звучить кожен день. У машині, вдома вечорами перед сном. А все тому що є маленька прихильниця( їй 2.4 року) мама включи "бывший";

"Як завжди душевна, гарна пісня, зачіпає за живе. Загалом чітко як завжди", - пишуть фани артистки.

Фото: Оля Полякова (прес-служба)

Нагадаємо, Оля Полякова в міні захопила нескінченними ногами.

Ми також повідомляли, що генеральний продюсер агентства Secret Service Михайло Ясинський розповів про роботу з Олею Поляковою. Він вразив повідомленням, скільки зірка витратила на гучне шоу у Палаці спорту, які гонорари у неї за приватний виступ.