Королева модерну: Тіна Кароль підкорила новим образом в нюдовых тонах

Цікаво, що Тіна буквально стала "законодавицею моди" на подібні фото в стилі модерн

Тина Кароль покорила поклонников новым очень романтичным и вместе с тем чувственным образом. На своей instagram-страничке Кароль, которая ранее очаровала элегантным образом, опубликовала новое fashion-фото, на котором позирует в роскошном интерьере, облаченная в брендовые наряды. При этом следует отметить, что сам снимок оформлен необычно — что весьма "в стиле" Тины. Фото обрамляет кружевная белая рамка в стиле арт-нуво.

Некоторые поклонники поэтому и назвали свою любимицу "королевой модерна", а также отметили, что новое фото напоминает картины Альфонса Мухи (один из самых известных художников-представителей эпохи модерна).

На ярком фото Кароль позирует на стуле. На Кароль — тренч песочного цвета от всемирно известного бренда Burberry. Тренч украшают разноцветные флористические принты.

Свой элегантный образ Кароль дополнила облегающим платьем и ботинками с открытым носком. Весь образ выполнен в нюдовых тонах.

Стильная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники певицы поспешили скорее оставить свои восторженные отзывы под ее новым фото:

"Тіночка, ти така красива, мила, ніжна та сильна водночас"

"Интересная фотография"

"Ты мотивация для меня, Королева"

"Ты - наш полюс притяжения"

"Богиня наша! Ну каждый кадр шедевр!"

"Оооооууу. Тина . Огонь просто"

"Фотосессия, кстати, действительно нереальная"

"Королева"

"Просто красотка"

"Богиня – она Богиня во всем и везде"

"Теперь про ножки, отличные ножки, ровненькие, мне очень нравятся"

"Прям вауу – без слов"

Отметим, что ранее Тина Кароль уже показывала фото в похожем модерновом оформлении.

Нежная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее сын Тины Кароль трогательно поздравил маму с праздником – 8 марта.

Также во время недавнего, 8-го эфира шоу Голос країни Дан Балан подогрел слухи о романе с Тиной Кароль.