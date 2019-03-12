Королева модерну: Тіна Кароль підкорила новим образом в нюдовых тонах

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Цікаво, що Тіна буквально стала "законодавицею моди" на подібні фото в стилі модерн

Тіна Кароль підкорила шанувальників новим дуже романтичним і разом з тим чуттєвим образом. На своїй instagram-сторінці Кароль, яка раніше зачарувала елегантним образом, опублікувала нове fashion-фото, на якому позує в розкішному інтер'єрі, одягнена у брендові вбрання При цьому слід зазначити, що сам знімок оформлений незвично — що вельми "в стилі" Тіни. Фото обрамляє мереживна біла рамка в стилі арт-нуво.

Деякі шанувальники тому й назвали свою улюбленицю "королевою модерну", а також зазначили, що нове фото нагадує картини Альфонса Мухи (один з найвідоміших художників-представників епохи модерну).

На яскравому фото Кароль позує на стільці. На Кароль — тренч пісочного кольору від всесвітньо відомого бренду Burberry. Тренч прикрашають різнокольорові флористичні принти.

Свій елегантний образ Кароль доповнила облягаючою сукнею і черевиками з відкритим носком. Весь образ виконаний у нюдовых тонах.

Стильна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники співачки поспішили швидше залишити свої схвальні відгуки під її новим фото:

"Тіночка, ти така красива, мила, ніжна та сильна водночас"

"Цікава фотографія"

"Ти мотивація для мене, Королева"

"Ти - наш полюс тяжіння"

"Наша Богиня! Ну кожен кадр шедевр!"

"Оооооууу. Тіна . Вогонь просто"

"Фотосесія, до речі, дійсно нереальна"

"Королева"

"Просто красуня"

"Богиня – вона Богиня у всьому і скрізь"

"Тепер про ніжки, відмінні ніжки, рівненькі, мені дуже подобаються"

"Прям вауу – без слів"

Відзначимо, що раніше Тіна Кароль вже показувала фото в схожому модерновому оформленні.

Ніжна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше син Тіни Кароль зворушливо привітав маму зі святом – 8 березня.

Також під час недавнього, 8-го ефіру шоу Голос країни Дан Балан підігрів чутки про роман з Тіною Кароль.