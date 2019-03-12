Королева модерну: Тіна Кароль підкорила новим образом в нюдовых тонах

Цікаво, що Тіна буквально стала "законодавицею моди" на подібні фото в стилі модерн
Тіна Кароль підкорила шанувальників новим дуже романтичним і разом з тим чуттєвим образом. На своїй instagram-сторінці Кароль, яка раніше зачарувала елегантним образом, опублікувала нове fashion-фото, на якому позує в розкішному інтер'єрі, одягнена у брендові вбрання При цьому слід зазначити, що сам знімок оформлений незвично — що вельми "в стилі" Тіни. Фото обрамляє мереживна біла рамка в стилі арт-нуво.
Деякі шанувальники тому й назвали свою улюбленицю "королевою модерну", а також зазначили, що нове фото нагадує картини Альфонса Мухи (один з найвідоміших художників-представників епохи модерну).
На яскравому фото Кароль позує на стільці. На Кароль — тренч пісочного кольору від всесвітньо відомого бренду Burberry. Тренч прикрашають різнокольорові флористичні принти.
Свій елегантний образ Кароль доповнила облягаючою сукнею і черевиками з відкритим носком. Весь образ виконаний у нюдовых тонах.
Стильна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Шанувальники співачки поспішили швидше залишити свої схвальні відгуки під її новим фото:
Відзначимо, що раніше Тіна Кароль вже показувала фото в схожому модерновому оформленні.
Ніжна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, раніше син Тіни Кароль зворушливо привітав маму зі святом – 8 березня.
Також під час недавнього, 8-го ефіру шоу Голос країни Дан Балан підігрів чутки про роман з Тіною Кароль.