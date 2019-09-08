ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Королева!" Маша Єфросиніна захопила образом у розкішній червоній сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.09.2019 - 10:52
"Королева!" Маша Єфросиніна захопила образом у розкішній червоній сукні
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Артистка стала ведучою концерту на стадіоні

Маші Єфросиніній ніколи нудьгувати - так, на минулих вихідних, 31 серпня телеведуча організувала свій щорічний благодійний фестиваль "Charity Weekend". А вже на цих її запросили стати ведучою концерту на Олімпійському стадіоні в Києві. Шоувумен, яка нещодавно зворушливо привітала чоловіка з річницею шлюбу, розважала глядачів у парі з Сергієм Притулою.

Для заходу Маша приміряла по-справжньому розкішний "наряд королеви" - плаття насиченого червоно-бордового кольору з пишною спідницею і пікантним вирізом в зоні декольте. Об'ємний поділ наряду був прикрашений візерунками і блискучими каменями, які красиво переливалися.

Єфросиніна поділилася в мережі знімком, на якому вона зображена зі спини і виглядає, наче принцеса з казки.

&quot;Королева!&quot; Маша Єфросиніна захопила образом у розкішній червоній сукні

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ще один кадр, який дозволяє розглянути шикарне плаття спереду, вона опублікувала в розділі сториз.

"Готова..." - прокоментувала публікацію ведуча.

&quot;Королева!&quot; Маша Єфросиніна захопила образом у розкішній червоній сукні

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Захоплені користувачі мережі поспішили залишити свої відгуки, називаючи Машу королевою і захоплюючись її шикарним образом.

  • Яке плаааатье, Маша, ви прекрасна. захоплююся і надихаюся!
  • Шикарне плаття, колір
  • Боже, як гарно. Королева
  • Ви чарівна, нарешті побачила Вас у реальному житті
  • Марія, ви вошебница.
  • Шикарна
  • Марія, Ви прекрасна!!
  • Принцеса!
  • Твою ж ж мати... красу
  • Неперевершена красуня
  • Коли я вас побачила, подумала , яка ж вона сексуальна і розкішна
  • Розкішна! Королева!
  • Королевська стати
  • Плаття супер! Колір чудовий!

&quot;Королева!&quot; Маша Єфросиніна захопила образом у розкішній червоній сукні

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна зачарувала рідкісним фото з дочкою та сином. Ведуча рідко показує 15-річну доньку Нану, так як дівчинці це не подобається.

Раніше Маша Єфросиніна захопила квітучим зовнішнім виглядом. Користувачі мережі вражені красою 40-річної ведучої, за що її назвали "Українською версією Моніки Беллуччі".

"Нана красуня": Маша Єфросиніна зачарувала рідкісним фото з дочкою та сином "Маша-очароваша": стильна Єфросиніна на велосипеді поїхала за сонцем
Новини України Маша Єфросинінаобраз
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся