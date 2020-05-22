Королева червоних доріжок: Сальма Хайек захопила красою в розкішних вечірніх обазах

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Зірка згадала Канни

Сальма Хайєк знову порадувала фанатів архівними фото, на яких постала у всій красі. Актриса зібрала в галереї фото з червоних доріжок різних років, де красується в розкішних вечірніх сукнях. Здається, зірка приміряла всі можливі варіанти – від витонченої тілесної сукні до розкішної сріблястої з камінням або вишуканої чорної в золотий горошок. А особливо мережу захопив варіант, де Сальма приміряла пурпурову сукню з відвертим декольте. «Натхненне Каннським кінофестивалем», – написала Хайєк коротко.

Актриса підкорила красою (фото: instagram.com/salmahayek)

Мережа тут же вступила в обговорення краси Сальми, а також її образів. Шанувальники, не стримуючи слів захоплення, відзначили, що 53-річна актриса як була, так і залишилася прекрасною. До речі, не змогла промовчати і давня подруга Сальми – Єва Лонгорія. «Прекрасна», – написала вона на іспанській.

Сальма показала масу образів (фото: instagram.com/salmahayek)

Ти просто неймовірна королева, моя дитинко

Вау! Ти суперкрасивая, ти дуже красива жінка

Можливо, найкрасивіша жінка в світі

Вау! Це пурпурове плаття

Ангел

Класична краса

Це, швидше за все, на смак, як хороше вино

Ти так красива, о боже! Ти завжди будеш гарна, навіть якщо ти будеш жити 150 років

Прекрасна, ти подарунок для очей

Вау, чудова! Просто чарівна

Дівчина, ти виглядаєш прекрасно, як завжди

Коментарі до посту Сальми (фото: instagram.com/salmahayek)

Нагадаємо, Сальма – одна з зірок за 50, які виглядають надихаюче молодо. Тому її пости завжди на хорошому рахунку у шанувальників. Зрозуміло, веселий і добрий норов, а ще оптимізм також відіграють свою роль. Сальма любить іронізувати над собою і підкорювати своєю відвертістю і простотою. Нещодавно вона зробила пост, в якому показала сиві пасма у волоссі. У тексті до нього вона зазначила, що потрібно поважати своє коріння. Фанати відзначили, що навіть з сивим волоссям вона залишиться однією з найкрасивіших жінок планети. Втім, подібні кадри – справжня рідкість в мікроблозі знаменитості. Частіше вона радує квітучим зовнішнім виглядом і справді нев'янучою красою.

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Автор: Міла Іванова