Як королева: Кейт Міддлтон вразила своїм вбранням на банкеті в Букінгемському палаці

Колаж РБК-Україна

На герцогині Кембриджській були прикраси з шкатулки принцеси Діани

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відвідала захід у Букінгемському палаці і затьмарила всіх присутніх дам своїм королівським вбранням. Відповідні фотографії опубліковані на сторінці The royal family у Instagram.

Захід, який відвідала Кейт Міддлтон, був присвячений візиту короля Нідерландів Віллема-Олександра і королеви Максими у Великобританію. Гостей в Букінгемському палаці зустрічала сама Єлизавета II. Після цього була організована екскурсія, а потім – святковий банкет.

Скріншот фото (instagram.com/theroyalfamily)

Для заходу герцогиня Кембриджська обрала розкішне блакитне плаття від бренду Alexander McQueen. Воно було довге, з відкритими плечима і пишною спідницею. Голову Кейт Міддлтон прикрашала масивна тіара, а на шиї красувалося довге перлове кольє з діамантами. Відомо, що раніше це кольє належало королеві Олександра.

Довершила свій образ герцогиня Кембриджська сережками з діамантами і перлами зі скриньки принцеси Діани. В руках у дружини принца Вільяма був маленький блискучий клатч.

Скріншот фото (instagram.com/theroyalfamily)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що принц Вільям розповів, що його старший син захопився балетом і вважає, що талант до хореографії він успадкував від бабусі, принцеси Діани.

А також ми повідомляли про те, що сестра Кейт Міддлтон Піппа народила свого первістка.

Відео: РБК-Україна