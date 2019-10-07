Королева епатажу: Леді Гага відзначила свій успіх кардинальною зміною зачіски

Лелі Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Зірка зазначила нову перемогу

Леді Гага отримала чергове визнання свого таланту – її альбом A Star Is Born розійшовся по світу накладом 6 мільйонів примірників. В честь такої події співачка опублікувала радісний пост, де вона тримає в руках нагороду. "Рік тому народилася Зірка, і ось ми 6 разів мультиплатиновим", – написала вона. Співачка, яка прославилася своїми незвичайними образами, вирішила цього разу також виділитися.

Леді Гага зазначає нагороду (фото: instagram.com/ladygaga)

Вона приміряла вбрання чорно-рожеве плаття без рукавів з вічно модним принтом гусяча лапка, яке доповнили високі рукавички шкіряні ботфорти на масивній підошві. На шиї у зірки блищало велике кольє з дорогоцінними каменями, у вухах – сережки-підвіски, а на пальці кільце з великим каменем. Родзинкою ж образу стали яскраво-рожеві волосся, а також макіяж їм в тон. Такий яскравий образ припав до душі мільйонам фоловерів Гаги, які засипали її сторінку привітаннями та захопленими коментарями.

Макіяж вона зробила під колір волосся (фото: instagram.com/ladygaga)

Нагадаємо, цей альбом наробив багато шуму в мережі. Пісня Shallow стала саундтреком до фільму "Зірка народилася", головні ролі в якому виконали Бредлі Купер і сама Гага. Вони так правдоподібно зіграли закоханих, що весь світ був переконаний: між ними точно щось є. Припущення шанувальників підтвердилися і тим фактом, що стосунки з цивільною дружиною і матір'ю його дитини Іриною Шейк стали валитися. За чутками, після розставання Купера і Шейк співачка навіть перебралася жити до актора і затіяла в його будинку грандіозний ремонт. Також говорили, що Бредлі купив Газі кільце і збирається зробити пропозицію. Але оскільки ніхто із зірок так і не дав коментарів, що відбувалося насправді, то все це не більше ніж припущення.

Леді Гага і Бредлі Купер (фото: instagram.com/ladygaga)

Зараз Ірина і Бредлі живуть окремо, розділивши право опіки над 2-річною донькою Леєю. Леді Гага, яка була помічена на побаченні звукооператором Деном Хортоном, більше з ним на людях не з'являлася. Так що особисте життя кожного учасника цього трикутника залишається загадкою.