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З корабля на бал: Катя Осадча блищала в червоному платті і капелюшку з вуаллю

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.02.2020 - 11:42
З корабля на бал: Катя Осадча блищала в червоному платті і капелюшку з вуаллю
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча після балу у Відні одразу вирушила на захід в Києві

Катя Осадча захоплює своїм умінням встигати все і з'являтися на всіх цікавих заходах. Зовсім нещодавно телеведуча була у Відні, де встигла трохи погуляти по мальовничому місту, а також відвідала знаменитий віденський бал, де блищала в розкішному червоному вбранні з екстремальним декольте. А вже на наступний день теледіва з'явилася на заході в Києві - і також захопила вибором образу.

Катя поділилася знімками з Жовтневого палацу в українській столиці. Для виходу в світ вона знову вибрала аутфит в червоних тонах - елегантну сукню-міді з акцентом на талії. Також артистка доповнила образ стильним червоним капелюшком з вуаллю-сіткою і бежевими туфлями-човниками.

"Замальовка з життя телевізійників :) З балу на корабель, з корабля на бал", - прокоментувала кадри Осадча.

З корабля на бал: Катя Осадча блищала в червоному платті і капелюшку з вуаллюЗ корабля на бал: Катя Осадча блищала в червоному платті і капелюшку з вуаллю

З корабля на бал: Катя Осадча блищала в червоному платті і капелюшку з вуаллю

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Зачаровані фолловери залишили Катерині безліч теплих коментарів.

  • Краса страшна сила. Ви дуже гарна
  • Дуже гарна красуня, королева
  • Чудова «пурпурова леді»,панна на всі 100%!
  • Шикарна)))
  • Яка ж ви чарівна!
  • Красуня
  • Гарненька дівчина яка!
  • Ви така красива
  • наша Неперевершена красуня.
  • Ви вже тут? В червоному дуже класно!!!
  • Катю, ви чарівна! Браво!
  • Класне плаття

З корабля на бал: Катя Осадча блищала в червоному платті і капелюшку з вуаллю

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим зворушила романтичними кадрами з сімейного альбому. Телеведучі розчулили ніжним ставленням один до одного.

Високі дівчата — моя карма: Юрій Горбунов потішив ефектним фото з красунями Плаття мрії: Катя Осадча захопила екстремальним декольте в розкішному вбранні
Новини України Катя Осадчанаряд
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