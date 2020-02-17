З корабля на бал: Катя Осадча блищала в червоному платті і капелюшку з вуаллю

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча після балу у Відні одразу вирушила на захід в Києві

Катя Осадча захоплює своїм умінням встигати все і з'являтися на всіх цікавих заходах. Зовсім нещодавно телеведуча була у Відні, де встигла трохи погуляти по мальовничому місту, а також відвідала знаменитий віденський бал, де блищала в розкішному червоному вбранні з екстремальним декольте. А вже на наступний день теледіва з'явилася на заході в Києві - і також захопила вибором образу.

Катя поділилася знімками з Жовтневого палацу в українській столиці. Для виходу в світ вона знову вибрала аутфит в червоних тонах - елегантну сукню-міді з акцентом на талії. Також артистка доповнила образ стильним червоним капелюшком з вуаллю-сіткою і бежевими туфлями-човниками.

"Замальовка з життя телевізійників :) З балу на корабель, з корабля на бал", - прокоментувала кадри Осадча.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Зачаровані фолловери залишили Катерині безліч теплих коментарів.

Краса страшна сила. Ви дуже гарна

Дуже гарна красуня, королева

Чудова «пурпурова леді»,панна на всі 100%!

Шикарна)))

Яка ж ви чарівна!

Красуня

Гарненька дівчина яка!

Ви така красива

наша Неперевершена красуня.

Ви вже тут? В червоному дуже класно!!!

Катю, ви чарівна! Браво!

Класне плаття

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим зворушила романтичними кадрами з сімейного альбому. Телеведучі розчулили ніжним ставленням один до одного.