З корабля на бал: Катя Осадча блищала в червоному платті і капелюшку з вуаллю

Телеведуча після балу у Відні одразу вирушила на захід в Києві
Катя Осадча захоплює своїм умінням встигати все і з'являтися на всіх цікавих заходах. Зовсім нещодавно телеведуча була у Відні, де встигла трохи погуляти по мальовничому місту, а також відвідала знаменитий віденський бал, де блищала в розкішному червоному вбранні з екстремальним декольте. А вже на наступний день теледіва з'явилася на заході в Києві - і також захопила вибором образу.
Катя поділилася знімками з Жовтневого палацу в українській столиці. Для виходу в світ вона знову вибрала аутфит в червоних тонах - елегантну сукню-міді з акцентом на талії. Також артистка доповнила образ стильним червоним капелюшком з вуаллю-сіткою і бежевими туфлями-човниками.
"Замальовка з життя телевізійників :) З балу на корабель, з корабля на бал", - прокоментувала кадри Осадча.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Зачаровані фолловери залишили Катерині безліч теплих коментарів.
Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, Катя Осадча разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим зворушила романтичними кадрами з сімейного альбому. Телеведучі розчулили ніжним ставленням один до одного.