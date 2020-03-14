"Копія матусі": Влад Топалов розчулив мережу ніжними фото з підрослим сином

Фото: Влад Топалов з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

Більшість прихильників вважають, що хлопчик дуже схожий на свою маму

Регіна Тодоренко і Влад Топалов - веселі та активні батьки, які по можливості завжди беруть маленького сина Майкла з собою. Разом з мамою він вже встиг побувати в багатьох країнах, а також регулярно супроводжує її на роботі - телеведуча вирішила не довірятися няням, до того ж, вона продовжувала сама годувати малюка - і це незважаючи на завантажений графік. Тато теж обожнює проводити час з синочком і часто показує милі фото з ним у мережі.

Так, Топалов опублікував нові чарівні кадри з підрослим Майклом, якому вже 1 рік і 4 місяці. На одному з фото малюк серйозно дивиться на камеру, а його тато заливисто сміється. На іншому ж Влад ніжно цілує синочка в потилицю.

"Батьківський день" - підписав публікацію співак, причому англійською мовою.

Фото: Влад Топалов з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

Розчулені шанувальники залишили багато зворушених коментарів, відзначаючи, що малюк Майкл - просто копія своєї знаменитої мами.

Такий гарний Михайло Владиславович,але копія мами!!Здоров'я малюка і батькам!захоплююся Вашою гарною сім'єю!

Бездонні очі, супер-пупер малюк

Таке диво

Який мілаш ваш пупсик

У нього прям думки в очах

Ой які котики

Який він у вас солодкий,малюк

«Дядько а ви хто! Така краса

Такий серйозний малюк

Який у вас класний пупс вийшов)!

Який Міша класний Щастя вам)

Дуже доросла людина

Який гарний хлопчик

Господи, який же він Топалов? Він копія Тодаренко, прям не можу,КОПІЯ

Який дорослий вже Ваш синочок, Влад! На Региночку так схожий! Щасливий...

Копія матусі

Маленька солодка булочка. Мамина копія

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Раніше чоловік Регіни Тодоренко Влад Топалов показав щасливі фото з Пітера в душевній компанії.