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"Копія матусі": Влад Топалов розчулив мережу ніжними фото з підрослим сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.03.2020 - 12:03
"Копія матусі": Влад Топалов розчулив мережу ніжними фото з підрослим сином
Фото: Влад Топалов з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

Більшість прихильників вважають, що хлопчик дуже схожий на свою маму

Регіна Тодоренко і Влад Топалов - веселі та активні батьки, які по можливості завжди беруть маленького сина Майкла з собою. Разом з мамою він вже встиг побувати в багатьох країнах, а також регулярно супроводжує її на роботі - телеведуча вирішила не довірятися няням, до того ж, вона продовжувала сама годувати малюка - і це незважаючи на завантажений графік. Тато теж обожнює проводити час з синочком і часто показує милі фото з ним у мережі.

Так, Топалов опублікував нові чарівні кадри з підрослим Майклом, якому вже 1 рік і 4 місяці. На одному з фото малюк серйозно дивиться на камеру, а його тато заливисто сміється. На іншому ж Влад ніжно цілує синочка в потилицю.

"Батьківський день" - підписав публікацію співак, причому англійською мовою.

&quot;Копія матусі&quot;: Влад Топалов розчулив мережу ніжними фото з підрослим сином&quot;Копія матусі&quot;: Влад Топалов розчулив мережу ніжними фото з підрослим сином

Фото: Влад Топалов з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

Розчулені шанувальники залишили багато зворушених коментарів, відзначаючи, що малюк Майкл - просто копія своєї знаменитої мами.

  • Такий гарний Михайло Владиславович,але копія мами!!Здоров'я малюка і батькам!захоплююся Вашою гарною сім'єю!
  • Бездонні очі, супер-пупер малюк
  • Таке диво
  • Який мілаш ваш пупсик
  • У нього прям думки в очах
  • Ой які котики
  • Який він у вас солодкий,малюк
  • «Дядько а ви хто! Така краса
  • Такий серйозний малюк
  • Який у вас класний пупс вийшов)!
  • Який Міша класний Щастя вам)
  • Дуже доросла людина
  • Який гарний хлопчик
  • Господи, який же він Топалов? Він копія Тодаренко, прям не можу,КОПІЯ
  • Який дорослий вже Ваш синочок, Влад! На Региночку так схожий! Щасливий...
  • Копія матусі
  • Маленька солодка булочка. Мамина копія

&quot;Копія матусі&quot;: Влад Топалов розчулив мережу ніжними фото з підрослим сином

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Раніше чоловік Регіни Тодоренко Влад Топалов показав щасливі фото з Пітера в душевній компанії.

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Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренкосын
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