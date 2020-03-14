"Копія матусі": Влад Топалов розчулив мережу ніжними фото з підрослим сином

Більшість прихильників вважають, що хлопчик дуже схожий на свою маму
Регіна Тодоренко і Влад Топалов - веселі та активні батьки, які по можливості завжди беруть маленького сина Майкла з собою. Разом з мамою він вже встиг побувати в багатьох країнах, а також регулярно супроводжує її на роботі - телеведуча вирішила не довірятися няням, до того ж, вона продовжувала сама годувати малюка - і це незважаючи на завантажений графік. Тато теж обожнює проводити час з синочком і часто показує милі фото з ним у мережі.
Так, Топалов опублікував нові чарівні кадри з підрослим Майклом, якому вже 1 рік і 4 місяці. На одному з фото малюк серйозно дивиться на камеру, а його тато заливисто сміється. На іншому ж Влад ніжно цілує синочка в потилицю.
"Батьківський день" - підписав публікацію співак, причому англійською мовою.
Фото: Влад Топалов з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)
Розчулені шанувальники залишили багато зворушених коментарів, відзначаючи, що малюк Майкл - просто копія своєї знаменитої мами.
Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)
Раніше чоловік Регіни Тодоренко Влад Топалов показав щасливі фото з Пітера в душевній компанії.