Бездоганно гарна: Катерина Кухар заворожила розкішним образом в корсетному платті

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина похвалилася витонченою фігурою в шикарному вбранні

Катерина Кухар і Олександр Стоянов провели перші два тижні карантину тільки вдвох, так як зіркова пара прилетіла з Таїланду - через епідемію коронавіруса їм довелося перервати романтичну відпустку і спішно повертатися в Україну. Зараз вони возз'єдналися з сином та донькою і з задоволенням проводять з ними час, а також допомагають їм робити уроки і мотивують на гарне навчання. Крім того, балерина ділиться яскравими спогадами про коротку, але яскраву відпустку і ефектними кадрами з фотосесій.

Так, танцівниця заворожила шанувальників новим знімком, на якому зображена в розкішному образі. Катерина позує в корсетній сукні з корсетом і пишним подолом, а також напівпрозорій накидці в тон наряду. Вона склала руки на животі й задумливо дивиться вниз, захоплюючи красою і жіночністю.

"Якщо хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани..." - підписала вражаюче фото Кухар.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальники балерини прийшли в захват від такого образу своєї улюблениці і засипали її компліментами.

Як завжди, Катька-божественно і бездоганно гарна (а про плани права, я вже давно не планую,а дію за обставинами. Головне,це робити оперативно) Бог в допомогу

Це не сукня, а естетичної оргазм

Незвичайна жінка

Чарівний образ

Жіночно і красиво

Така принцесска

згідна з дописом

Шедевральний вбрання!

Актуально, особливо зараз

Королева

Ти сама як богиня

Катруся ви завжди прекрасні,захоплююся вами

Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Раніше Катерина Кухар поділилася важливою порадою для зміцнення відносин в парі.