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Бездоганно гарна: Катерина Кухар заворожила розкішним образом в корсетному платті

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.04.2020 - 15:13
Бездоганно гарна: Катерина Кухар заворожила розкішним образом в корсетному платті
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина похвалилася витонченою фігурою в шикарному вбранні

Катерина Кухар і Олександр Стоянов провели перші два тижні карантину тільки вдвох, так як зіркова пара прилетіла з Таїланду - через епідемію коронавіруса їм довелося перервати романтичну відпустку і спішно повертатися в Україну. Зараз вони возз'єдналися з сином та донькою і з задоволенням проводять з ними час, а також допомагають їм робити уроки і мотивують на гарне навчання. Крім того, балерина ділиться яскравими спогадами про коротку, але яскраву відпустку і ефектними кадрами з фотосесій.

Так, танцівниця заворожила шанувальників новим знімком, на якому зображена в розкішному образі. Катерина позує в корсетній сукні з корсетом і пишним подолом, а також напівпрозорій накидці в тон наряду. Вона склала руки на животі й задумливо дивиться вниз, захоплюючи красою і жіночністю.

"Якщо хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани..." - підписала вражаюче фото Кухар.

Бездоганно гарна: Катерина Кухар заворожила розкішним образом в корсетному платті

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальники балерини прийшли в захват від такого образу своєї улюблениці і засипали її компліментами.

  • Як завжди, Катька-божественно і бездоганно гарна (а про плани права, я вже давно не планую,а дію за обставинами. Головне,це робити оперативно) Бог в допомогу
  • Це не сукня, а естетичної оргазм
  • Незвичайна жінка
  • Чарівний образ
  • Жіночно і красиво
  • Така принцесска
  • згідна з дописом
  • Шедевральний вбрання!
  • Актуально, особливо зараз
  • Королева
  • Ти сама як богиня
  • Катруся ви завжди прекрасні,захоплююся вами

Бездоганно гарна: Катерина Кухар заворожила розкішним образом в корсетному платтіБездоганно гарна: Катерина Кухар заворожила розкішним образом в корсетному платті

Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Раніше Катерина Кухар поділилася важливою порадою для зміцнення відносин в парі.

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