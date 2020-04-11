Бездоганно гарна: Катерина Кухар заворожила розкішним образом в корсетному платті

Балерина похвалилася витонченою фігурою в шикарному вбранні
Катерина Кухар і Олександр Стоянов провели перші два тижні карантину тільки вдвох, так як зіркова пара прилетіла з Таїланду - через епідемію коронавіруса їм довелося перервати романтичну відпустку і спішно повертатися в Україну. Зараз вони возз'єдналися з сином та донькою і з задоволенням проводять з ними час, а також допомагають їм робити уроки і мотивують на гарне навчання. Крім того, балерина ділиться яскравими спогадами про коротку, але яскраву відпустку і ефектними кадрами з фотосесій.
Так, танцівниця заворожила шанувальників новим знімком, на якому зображена в розкішному образі. Катерина позує в корсетній сукні з корсетом і пишним подолом, а також напівпрозорій накидці в тон наряду. Вона склала руки на животі й задумливо дивиться вниз, захоплюючи красою і жіночністю.
"Якщо хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани..." - підписала вражаюче фото Кухар.
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Шанувальники балерини прийшли в захват від такого образу своєї улюблениці і засипали її компліментами.
Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Раніше Катерина Кухар поділилася важливою порадою для зміцнення відносин в парі.