На контрасті: Лілія Ребрик показала, як ідеально обіграти вбрання з трендовим принтом

Ведуча запропонувала шанувальникам придумати підпис до оригінального знімка
Лілія Ребрик на кожному прямому ранковому ефірі з'являється в новому образі і дивує шанувальників своїми ефектними луками. Ведуча знає толк в моді і вміє комбінувати одяг і аксесуари, звичайно ж, в цьому їй допомагають стилісти. Навіть на карантині теледіва виходила в ефіри і продовжувала працювати: її графік – тиждень через тиждень. Правда, минулий понеділок їй довелося пропустити, але на то була поважна причина. Зате інші дні тижня Лілія радує своєю появою в кадрі шанувальників. Так, у середу, 20 травня, вона опублікувала фото в трендовому жіночому вбранні і показала свій по-літньому легкий і повытряний лук.
Так, теледіва обрала білу сукню-міді з довгим рукавом в класичний чорний горошок. Крій сукні дозволив підкреслити тонку талію ведучої. Свій трендовий наряд вона доповнила контрастними червоними лаковими човниками і великими сережками-кистями того ж відтінку. Завершальним штрихом до образу стала помада ягідного відтінку, що ідеально гармонує з луком зірки, а також ніжний непомітний макіяж.
До речі, монохромний "гороховий" образ став головним трендом сезону весна-літо. Саме такі моделі представили на подіумі Altuzarra, Marc Jacobs, Sacai, Balmain і Haider Ackermann. До речі, в тренди весняно-літнього сезону потрапив навіть манікюр в горошок.
Фото: Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч (instagram.com/liliia.rebrik)
Лілія опублікувала кумедне фото на вулиці зі своїм спів-ведучим Анатолієм Анатолічем. Вони вирішили зіграти на контрасті: шоумен позував в шортах, кофті і теплому жилеті, а Лілія – в одному романтичному вбранні без верхнього одягу.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Ведуча запропонувала шанувальникам підписати фото і вони охоче приступили до виконання завдання.
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Раніше Лілія Ребрик опублікувала фото з сестрою-красунею і озвучила своє справжнє ім'я.
Автор: Аня Бойчук