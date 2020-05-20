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На контрасті: Лілія Ребрик показала, як ідеально обіграти вбрання з трендовим принтом

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.05.2020 - 11:56
На контрасті: Лілія Ребрик показала, як ідеально обіграти вбрання з трендовим принтом
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча запропонувала шанувальникам придумати підпис до оригінального знімка

Лілія Ребрик на кожному прямому ранковому ефірі з'являється в новому образі і дивує шанувальників своїми ефектними луками. Ведуча знає толк в моді і вміє комбінувати одяг і аксесуари, звичайно ж, в цьому їй допомагають стилісти. Навіть на карантині теледіва виходила в ефіри і продовжувала працювати: її графік – тиждень через тиждень. Правда, минулий понеділок їй довелося пропустити, але на то була поважна причина. Зате інші дні тижня Лілія радує своєю появою в кадрі шанувальників. Так, у середу, 20 травня, вона опублікувала фото в трендовому жіночому вбранні і показала свій по-літньому легкий і повытряний лук.

Так, теледіва обрала білу сукню-міді з довгим рукавом в класичний чорний горошок. Крій сукні дозволив підкреслити тонку талію ведучої. Свій трендовий наряд вона доповнила контрастними червоними лаковими човниками і великими сережками-кистями того ж відтінку. Завершальним штрихом до образу стала помада ягідного відтінку, що ідеально гармонує з луком зірки, а також ніжний непомітний макіяж.

До речі, монохромний "гороховий" образ став головним трендом сезону весна-літо. Саме такі моделі представили на подіумі Altuzarra, Marc Jacobs, Sacai, Balmain і Haider Ackermann. До речі, в тренди весняно-літнього сезону потрапив навіть манікюр в горошок.

На контрасті: Лілія Ребрик показала, як ідеально обіграти вбрання з трендовим принтом

Фото: Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч (instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія опублікувала кумедне фото на вулиці зі своїм спів-ведучим Анатолієм Анатолічем. Вони вирішили зіграти на контрасті: шоумен позував в шортах, кофті і теплому жилеті, а Лілія – в одному романтичному вбранні без верхнього одягу.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча запропонувала шанувальникам підписати фото і вони охоче приступили до виконання завдання.

  • Богиня, одним словом
  • Краса врятує світ!
  • А я на стилі
  • Принцеса Смеянна і Принц Несміян
  • Красуня і спортсмен
  • Лілія завжди на висоті
  • Панночка і хуліган
  • Жінка прекрасна при будь-якій погоді!
  • Хочеш не хочеш, Анатоліч,а вигуляти Лілю в новій, красівій сукні мусиш

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик опублікувала фото з сестрою-красунею і озвучила своє справжнє ім'я.

Автор: Аня Бойчук

Теги Новини України Лілія Ребрик
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