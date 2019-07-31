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Край пліткам: Леді Гагу "застукали" за поцілунком з коханим

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.07.2019 - 11:32
Край пліткам: Леді Гагу "застукали" за поцілунком з коханим
Леді Гага і Бредлі Купер (фото: instagram.com/ladygaga)

Співачка потрапила в об'єктив папараці з новим бойфрендом

Леді Гага – справжня зірка таблоїдів останніх місяців. З тих пір, як в мережі з'явилися чутки про її стосунки з екс-коханим Ірини Шейк, її особистість стала найбільш обговорюваною. І осужденою. Так, шанувальники моделі оголосили Леді Газі справжню війну, засипавши її сторінку в Instagram коментарями загрозливого характеру. Росіянки ніяк не могли змиритися з тим, що знаменита співачка вкрала у їх улюблениці чоловіка. Вони влаштовували переклички, слали прокльони і образи. Але, схоже, прийшла пора вибачатися.

Край пліткам: Леді Гагу &quot;застукали&quot; за поцілунком з коханим

Схоже, Леді Гагу даремно образили (фото: instagram.com/ladygaga)

На днях Леді Гагу "застукали" на романтичному побаченні з бойфрендом. І це не Бредлі Купер. Співачка з'явилася в каліфорнійському кафе Granville в компанії симпатичного хлопця. Як пізніше вдалося з'ясувати, звукооператора Деніела Хортона. Про те, що у молодих людей явно почуття один до одного, кажуть фото, на яких Гага ніжно цілує бойфренда. Очевидці також заявили, що Гага і Деніел сиділи поруч і поводилися явно не як просто друзі. Більш того, знайшлися інсайдери, які сказали, що їх вже не раз помічали разом.

Край пліткам: Леді Гагу &quot;застукали&quot; за поцілунком з коханимКрай пліткам: Леді Гагу &quot;застукали&quot; за поцілунком з коханимКрай пліткам: Леді Гагу &quot;застукали&quot; за поцілунком з коханимЛеді Гага на побаченні (фото: people.com)

Як і з попереднім бойфрендом, за якого співачка збиралася заміж – її агентом Крістіаном Каріно, з Деніелом Гагу пов'язували спочатку робочі відносини. Познайомилися молоді люди восени минулого року, незадовго до розставання з Каріно.

Край пліткам: Леді Гагу &quot;застукали&quot; за поцілунком з коханимНіхто з потрапила в скандал трійці ситуацію поки не коментує (фото: instagram.com/ladygaga)

Втім, офіційних коментарів поки що ніхто із зірок не давав. Шанувальники Шейк все ж впевнені: Гага спеціально розіграла цей спектакль, щоб переключити увагу преси із їх відносин з Купером. Вони продовжують писати коментарі, що не вірять "розлучниці", хоча і оцінили її хитрий розумний хід. Є й ті, хто запропонував нарешті вибачитися перед знаменитістю за свою поведінку.

Край пліткам: Леді Гагу &quot;застукали&quot; за поцілунком з коханимЛеді Гага знову стала головною зіркою світових таблоїдів (фото: instagram.com/ladygaga)

Шейк, яка своїм мовчанням тільки підливає масла у вогонь, залишається в стороні від скандалу. Тим не менш, це не захищає її від усе нових чуток. Нещодавно дівчині приписали новий роман. За чутками, між нею та екс-чоловіком Дженніфер Еністон "пробігла справжня іскра", чого в житті знаменитої красуні давно не було.

Нічого зайвого: розкішна Ірина Шейк захоплює натуральною красою У чому сила, сестра? Ірина Шейк знялася для глянцю з Адріаною Лімою і подякувала за підтримку
Новини України Леді ГагаІрина ШейкБрэдли Купер
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