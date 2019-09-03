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Кінець "літнього розмарину": Сніжана Бабкіна показала метушливий ранок з сином і чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.09.2019 - 15:57
Кінець "літнього розмарину": Сніжана Бабкіна показала метушливий ранок з сином і чоловіком
Фото: Сергій Бабкін з дітьми (instagram.com/babkin_official)

Сніжана і Сергій Бабині показали синочка Єлисея

Сніжана і Сергій Бабині – багатодітні батьки, тому як ніхто знають, що таке осіння пора і збори в школу. Старші син і дочка артиста – Артур і Василина – вже школярі і для них почався ще один насичений навчальний рік, а малюк Єлисей тільки пізнає дивовижний світ і залишиться вдома з мамою. В останній місяць літа музикант з родиною встиг відпочити в Італії на морі, але тепер розслабленому і безтурботному часу прийшов кінець.

Дружина музиканта розповіла і показала, як проводить перші вересневі дні в рідному Харкові. Якщо старші діти пішли до школи, то батьки разом з малюком Єлисеєм поїхали на плановий огляд і щеплення. На підтвердження своїх слів Сніжана показала фото з сином і чоловіком в компанії свого друга-лікаря, на прийом до якої вони потрапили.

Сергій з дружиною променисто посміхаються в кмеру, а їх маленький синок розгорнутий спиною і сидить на руках у мами – пара поки що не показує обличчя дитини.

Кінець &quot;літнього розмарину&quot;: Сніжана Бабкіна показала метушливий ранок з сином і чоловіком

Фото: Сергій Бабкін з дружиною, сином і другом сім'ї (instagram.com/snezhana_babkina)

"Звикли до літнього "розмарину" - ліниво і розмірено. Сьогоднішній ранок було іншим - метушливий. Почалася школа. До нового графіку треба ще звикнути. Відвезли дітей в школу і поїхали на плановий огляд Єлисея і щеплення", - повідомила дружина артиста.

Кінець &quot;літнього розмарину&quot;: Сніжана Бабкіна показала метушливий ранок з сином і чоловіком

Фото: Сергій Бабкін з дружиною і дітьми (instagram.com/babkin_official)

Шанувальники оцінили позитивних батьків і зазначили, що Сергій з появою малюка буквально став іншим.

  • Ви завжди такі позитивні, що здається навіть приміщення в яку ви входите стає яскравішим!
  • Гарненькі!
  • Сергій такий щасливий і іскристий став з народженням сина, ну або у вас ще якийсь інший привід є

Кінець &quot;літнього розмарину&quot;: Сніжана Бабкіна показала метушливий ранок з сином і чоловіком

Кінець &quot;літнього розмарину&quot;: Сніжана Бабкіна показала метушливий ранок з сином і чоловіком

Скріншот коментарів

Раніше мережу розчулив танець Сергія Бабкіна біля басейну з маленьким сином на руках.

Також Сніжана Бабкіна на італійському курорті підкорила фігурою після пологів.

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Новини України Сергій БабкінСнежана Бабкина
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