На коні: Осадча та Горбунов повеселили колоритною прогулянкою по Амстердаму

Катя Осадча та Юрій Горбунов просто таки засипають багатотисячну армію шанувальників яскравими фото з своєї нової поїздки. Нагадаємо, що вчора, 22 липня, зоряна пара українських телеведучих полетіла в Амстердам. Ледь не з перших же годин по прибуттю Осадча та Горбунов стали записувати барвисті відео і знімати безліч фото.

Приміром, у перший день нетривалого відпочинку (всього три дні) Осадча та Горбунов прокотилися по водних каналах Амстердама. Пара замовила собі екскурсію на невеликому катері. Крім того, невеликий відпочинок і перезавантаження ведучі вирішили відзначити, замовивши також шампанське.

Також імениті телеведучі вирішили спробувати місцеві "делікатеси". Як відомо, столиця Нідерландів – це портове місто. Тому нестачі в морепродуктах тут немає. Катя і Юрій спробували одну з "фішок" місцевого фастфуду, а саме – сендвіч з оселедцем. Також пара заскочила в один з ресторанчиків, замовивши ситний набір морських делікатесів.

На наступний день своєї подорожі Осадча та Горбунов вирішили приєднатися до велокультури європейського міста.

На своїй instagram-сторінці Горбунов опублікував серію фото зі своєю зірковою дружиною. Пара влаштувала собі екскурсію по Амстердаму на велосипедах.

Осадча та Горбунов в Амстердамі (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

При цьому звернемо увагу на образ телеведучої. На цей раз Осадча замість романтичного сарафана вибрала зручні довгі шорти ніжно-рожевого відтінку, а також білу сорочку і кросівки. Виглядає такий образ дуже стильно.

Крім того, телеведучі відвідали один з найпопулярніших музеїв Європи – музей сучасного мистецтва Moco Museum (Музей Моко).

Музей Моко - це незалежний музей, розташований в Амстердамі, Нідерланди, присвячений експонуванню сучасного мистецтва. Музей був заснований з метою залучити ширшу і молоду аудиторію і зробити мистецтво доступним для громадськості.

Юрій Горбунов в музеї Moco Museum (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Нагадаємо, що перед поїздкою в Амстердам Катя Осадча відвідала музичний фестиваль в Юрмалі. Телеведуча і новим стильним образом блиснула, і зіркових гостей нового випуску програми "Світське життя" показала. На фото з Осадчою позували: Діма Монатік, Ніно Катамдзе, а також Любов Успенська, Валерій Меладзе і Лайма Вайкуле.