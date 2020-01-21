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Комплекси залишила позаду: Брежнєва зробила зізнання про слабкі сторони і впевненість в собі

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.01.2020 - 16:34
Комплекси залишила позаду: Брежнєва зробила зізнання про слабкі сторони і впевненість в собі
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка розповіла, що заважає бути впевненою в собі

Віра Брежнєва нещодавно розвіяла чутки про своє розлучення з Костянтином Меладзе, які наполегливо ходили по мережі, і показала щасливі сімейні фото з Італії з коханим чоловіком. Вона зізналася, що відпочиває з другою половинкою і своєю молодшою дочкою Сарою в Тоскані, де катається на лижах по сніжним гірським вершинам. Віру бентежили плітки, якими обростає її особисте життя, хоч вона давно подолала свої комплекси і навчилася гідно відповідати злостивцям. Про те, як співачці вдалося стати більш впевненою в собі, вона розповіла в Instagram.

Артистка опублікувала чорно-білі кадри зі своєї недавньої фотосесії в рамках рекламної кампанії власної лінії декоративної косметики. На одному з кадрів Віра позує в облягаючому ромпері-трико, що підкреслив її форми. Друге фото – портретний знімок. Віра дивиться прямо в об'єктив, а її об'ємна зачіска закриває частину обличчя.

Комплекси залишила позаду: Брежнєва зробила зізнання про слабкі сторони і впевненість в собі

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

"Нещодавно під час інтерв'ю мене попросили розповісти про себе в третій особі: похвалити себе і свою творчість. І я зависла. Тому що я зрозуміла, що не вмію себе хвалити. Нас з дитинства вчили і вдома і в школі, що виділятися некрасиво, "скромність прикрашає людину" і хвалитися/хвалитися - це моветон. Зате від комплексів позбавлятися не вчили. На жаль. Реакція дівчини на комплімент "ти так покращала!" - "ой, ну що ти, це я просто голову помила" стала, на жаль, нормою, а не винятком. Я, природно, виросла вже й комплекси залишила позаду. Я знаю свої слабкі сторони і розвиваю їх перманентно. Я частіше буваю задоволена собою і знаю, що я зробила круто, в чому молодець, але хвалити себе так і не навчилася. Напевно, тому намагаюся знаходити час поставити лайк на кожен добрий коментар тут", - написала співачка.

Комплекси залишила позаду: Брежнєва зробила зізнання про слабкі сторони і впевненість в собі

У відповідь на відвертості, в коментарях шанувальники зірки скупали її в потоці компліментів.

  • Щира, легка, справжня дівчина
  • Розумниця красуня
  • Я тебе люблю і обожнюю за твою щирість та відвертість і творчість
  • Вірочка, Ви надихаєте, такий світлий чоловічок
  • Вірочка ви жива, чарівна, добра, роботяща, а головне ви справжня. У вас є все, що повинно бути в жінці

  • Комплекси залишила позаду: Брежнєва зробила зізнання про слабкі сторони і впевненість в собі

    Комплекси залишила позаду: Брежнєва зробила зізнання про слабкі сторони і впевненість в собі

    Комплекси залишила позаду: Брежнєва зробила зізнання про слабкі сторони і впевненість в собі

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що на Різдво Віра Брежнєва опублікувала душевне фото своєї великої і дружньої родини.

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