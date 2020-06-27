Команда мрії: Влад Яма зачарував спортивним фото з підрослим синочком

Влад Яма обожнює свою сім'ю – дружину-красуню Ліліану і синочка Леона, факт народження якого хореограф довго приховував. Та й зараз обличчя сина суддя Танців з зірками не показує, хоча почав публікувати знімки хлопчика в профіль. зірковий тато зізнається, що Леон росте справжнім непосидою і обожнює активність. Схоже, Влад вирішив направити енергію сина в потрібне русло і зайнятися з ним спортом. Так, він опублікував світлину з залу, на якій позує у спортивній формі з номером.

Батько і син вибрали для себе номер 12. Влад в білосніжній спортивній футболці трохи присів і нахилився, Леон у червоній футболці з ідентичним номером тримає тата за плече. До речі, фото було зроблено під час зимового сімейного відпочинку в Маямі.

Шанувальники хореографа оцінили спортивне дозвілля батька і сина і залишили душевні коментарі під знімком.

Влад Яма став частіше публікувати фото з підрослим сином (фото: instagram.com/vladyama_official)

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У Вас такий чудовий синочок

Ви чудовий батько і чоловік!

Клас татко з синочком!

Супер

Класні такі

Команда

А синок підріс! Бачила його з Вами в Запоріжжі. На Бородінському

Скріншот коментарів

До речі, Леон може похвалитися стильною зачіскою, а його тато вирішив показати процес стрижки сина на камеру і опублікував кадри прямо з крісла перукаря.

Влад Яма показав похід сина до перукаря (фото: instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, що раніше поділився щасливим сімейним фотосетом у вбраннях однаковою забарвлення з дружиною і сином.