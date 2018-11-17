ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Обручки на пальцях": у мережі розповіли про одруження Тодоренко і Топалова (відео)

Lite » Зірки 17.11.2018 - 13:25
"Обручки на пальцях": у мережі розповіли про одруження Тодоренко і Топалова (відео)
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

На новий соціальний статус зірок вказують обручки

Регіна Тодоренко і Влад Топалов, які нещодавно стали "Парою року" на церемонії нагородження премії "Жінка року" журналу Glamour, за спостереженнями шанувальників вже вступили в шлюб. Про це фанати пари написали під новим роликом, опублікованим в соціальній мережі Instagram.

У ролику, знятому для пісні "Там, де ти" Влада Топалова, "молодята" вказують на обручки на руках.

Відео: (instagram.com/reginatodorenko)

Фанати страшенно радіють за молодих.

"Кльові такі", "Ви одружилися? Вітаю!!!", "Радий за вас, привіт з Одеси)", "Ви класні разом, бажаю вам щастя", "Яка у вас прекрасна дівчина! Просто промінчик сонця! Бережіть один одного! Дякую за прекрасні емоції! Зарядили енергією!!!", "Одружилися? Обручки на пальцях...", "Ви класні, щастя вам!! Стаєте сильнішими і щасливішим поруч один з одним, завжди!!!)))", — пишуть під відео.

&quot;Обручки на пальцях&quot;: у мережі розповіли про одруження Тодоренко і Топалова (відео)

&quot;Обручки на пальцях&quot;: у мережі розповіли про одруження Тодоренко і Топалова (відео)

&quot;Обручки на пальцях&quot;: у мережі розповіли про одруження Тодоренко і Топалова (відео)

&quot;Обручки на пальцях&quot;: у мережі розповіли про одруження Тодоренко і Топалова (відео)

&quot;Обручки на пальцях&quot;: у мережі розповіли про одруження Тодоренко і Топалова (відео)

Скиншоты коментарів поста облікового запису instagram.com/reginatodorenko

Знаменитості поки ніяк не коментували свій соціальний статус, проте відомо, що кільце на руці Влада Топалова з'явилося зовсім недавно, вперше він його продемонстрував на знімку, опублікованому 14 листопада. На руці Регіни тепер красується більш широке і важке кільце.

&quot;Обручки на пальцях&quot;: у мережі розповіли про одруження Тодоренко і Топалова (відео)

Фото: (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, що Тодоренко поділилася секретом успішного шлюбу.

Раніше вагітна Регіна Тодоренко знялася в кліпі нареченого Влада Топалова.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України Влад ТопаловсвадьбаРегіна Тодоренкозамужествозамужженились
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся