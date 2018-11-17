"Обручки на пальцях": у мережі розповіли про одруження Тодоренко і Топалова (відео)

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

На новий соціальний статус зірок вказують обручки

Регіна Тодоренко і Влад Топалов, які нещодавно стали "Парою року" на церемонії нагородження премії "Жінка року" журналу Glamour, за спостереженнями шанувальників вже вступили в шлюб. Про це фанати пари написали під новим роликом, опублікованим в соціальній мережі Instagram.

У ролику, знятому для пісні "Там, де ти" Влада Топалова, "молодята" вказують на обручки на руках.

Відео: (instagram.com/reginatodorenko)

Фанати страшенно радіють за молодих.

"Кльові такі", "Ви одружилися? Вітаю!!!", "Радий за вас, привіт з Одеси)", "Ви класні разом, бажаю вам щастя", "Яка у вас прекрасна дівчина! Просто промінчик сонця! Бережіть один одного! Дякую за прекрасні емоції! Зарядили енергією!!!", "Одружилися? Обручки на пальцях...", "Ви класні, щастя вам!! Стаєте сильнішими і щасливішим поруч один з одним, завжди!!!)))", — пишуть під відео.

Скиншоты коментарів поста облікового запису instagram.com/reginatodorenko

Знаменитості поки ніяк не коментували свій соціальний статус, проте відомо, що кільце на руці Влада Топалова з'явилося зовсім недавно, вперше він його продемонстрував на знімку, опублікованому 14 листопада. На руці Регіни тепер красується більш широке і важке кільце.

Фото: (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, що Тодоренко поділилася секретом успішного шлюбу.

Раніше вагітна Регіна Тодоренко знялася в кліпі нареченого Влада Топалова.

Відео: (video.rbc.ua)