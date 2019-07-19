Кокетлива Надя Дорофєєва спокушає формами в червоному купальнику (відео)

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка поскаржилася фанам, що ще жодного разу не купалася в цьому році

Надя Дорофєєва запаморочила голови своєї багатотисячної армії шанувальників. Українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" поділилася з фанами "пікантним" настроєм, продемонструвавши розкішну форму у відкритому купальнику.

Так, на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз Дорофєєва опублікувала грайливий коротке відео, на якому знімає своє відображення в дзеркалі. При цьому Надя позує в яскравому червоному купальнику. І до речі, купальник дуже ошатний. Купальник – в білий горошок. Верх декорований воланами. А ось трусики – із завищеною талією. Зазначимо, що подібний фасон (відсилання до моди 60-х) – тренд минулого сезону. Однак він так полюбився модницям, що все ще актуальний. Хоча підкреслимо, що в цьому році в тренді бікіні – зі стрингами з високою посадкою. Свій пляжний лук Дорофєєва доповнила золотими прикрасами.

Співачка підкреслила, що в цьому році ще жодного разу не купалася!

"Ні разу не купалася в цьому році( Хоч в купальнику побуду", - скаржиться Дорофєєва. Відповідне відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

"Жодного разу не купалася в цьому році( Хоч в купальнику побуду", - #НадяДорофеева pic.twitter.com/b3EzZuSSBt — MyGlamWish (@glam_wish) July 18, 2019

Не обійшлося і без ще однієї пікантності. На відео добре видно татуювання Наді – попереду на стегнах, а також на руках. Надя кокетливо посміхається в камеру.

До речі, відзначимо, що на даний момент відкрито сезон відпусток. У зв'язку з чим українські селебрітіс поспішають поділитися своїми фото в купальниках.

Наприклад, телеведуча Лілія Ребрик з чоловіком похвалилися засмагою на барвистому фото з Туреччини. Лілія з чоловіком і доньками відлетіли в Кемер, звідки буквально засипають шанувальників пляжними фото. Безумовно, не обходиться і без знімків Лілії в купальниках. Один з недавніх образів – у чорному закритому купальнику з білосніжною довгою тунікою.

Цікаво, що схожий пляжний образ також показала українська тенісистка Еліна Світоліна, яка зараз відпочиває в Одесі зі своїм коханим - 32-річним французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Пара насолоджується сонцем і морем на яхті. На Світоліній – закритий чорний купальник і коротка візерункова накидка білого кольору.