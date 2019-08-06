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"Коли твоя дівчина папараці": Холостяк 9 повеселився на пляжі з коханою

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.08.2019 - 15:27
"Коли твоя дівчина папараці": Холостяк 9 повеселився на пляжі з коханою
Микита Добринін і Дарина Квіткова (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Пара влаштувала фотосесію біля моря

Холостяк 9, ведучий і журналіст Микита Добринін зізнається, що цього літа постійно подорожує то по роботі, то з метою відпочити разом з коханою Дариною Квітковою. Пара зустріла 21-й день народження дівчини в столиці Франції, потім поспішила в Одесу на кінофестиваль, попутно встигнувши засмагнути на пляжі, а далі полетіла в Єгипет. Тепер же екс-холостяк і його обраниця знову вирушили в дорогу – на цей раз їх знову зустріла курортна українська Південна Пальміра.

У сторіз Instagram Микита показав кілька пляжних фото Даші, а також заявив, що його дівчина перетворилася на папараці і зловила вдалий кадр на пляжі з екс-холостяком у головній ролі!

Ведучий зробив кілька світлин коханої поблизу, коли вона засмагала на шезлонгу. Від несподіванки збентежена дівчина почала прикривати обличчя рукою.

 

Дар'я Квіткова (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Даша в боргу не залишилася і зробила ефектний знімок коханого, який показав на камеру ідеальний засмаглий торс.

"Коли твоя дівчина папараці", - залишив він підпис з гумором до гарячого фото.

&quot;Коли твоя дівчина папараці&quot;: Холостяк 9 повеселився на пляжі з коханою

Микита Добринін (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Даша, в свою чергу, також показала спільне фото з Микитою. Вона тримає в руках келих шампанського і променисто посміхається. На знімку також можна помітити ще одного чоловіка – друга пари Дмитро Дір.

&quot;Коли твоя дівчина папараці&quot;: Холостяк 9 повеселився на пляжі з коханою

Фото: Микита Добринін і Дарина Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Раніше Холостяк 9 Микита Добринін і його кохана Дар'я Квіткова розповіли про активне спільне проведення часу і показали романтичні фото.

До речі, Холостяк 9 Микита Добринін і Дарина Квіткова повеселилися біля басейну в компанії друзів в заміському комплексі під Києвом.

"Щаслива, що все так": Даша Квіткова розповіла про життя з Холостяком "Мій палкий італієць": переможниця Холостяк 9 розбурхала мережу пляжними фото
Новини України ХолостякМикита Добринін
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