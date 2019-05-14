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"Коли у мами їде дах": Влад Топалов показав "материнські крайності" Тодоренко (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.05.2019 - 11:56
"Коли у мами їде дах": Влад Топалов показав "материнські крайності" Тодоренко (відео)
Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

При цьому дитині Топалова і Тодоренко ще немає і року

Влад Топалов вирішив порадувати шанувальників милими буднями молодих батьків. Звичайно ж, після народження їх з Регіною Тодоренко первістка (хлопчик Михайло народився 5 грудня 2018 року), співак і телеведуча тепер дуже часто показують різні фото та відео з дитиною. Більш того, Регіна Тодоренко також всіляко намагається зробити подібні пости максимально інформативними. Телеведуча перший час розповідала, як пережила пологи і наступні дні після них. Потім ділилася різними вправами і харчуванням, що допомогло їй повернутися до форми і т. д. Час від часу пара показує і різні забавні пости. Як, наприклад, останній.

Так, на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз Влад Топалов опублікував смішне відео. У ролику музикант з гумором розкритикував кількість візочків їхнього малюка. При цьому відео Топалова також коментує і Регіна, відстоюючи свої рішення.

  • "Що буває, коли у мами їде дах? От була одна коляска. У неї був колір не той... чи щось ще", - починає коментувати Топалов.
  • "Вона просто зимова", - захищається Тодоренко.
  • "Ми просто скромна родина... Ось з'явилася "літня коляска"... А, це тревел-коляска... Ми скромні, звичайні люди. Але цього теж було мало. І у нас з'явилася тепер третя коляска", - продовжує Топалов.
  • "Це тревел, просто поліпшена версія", - пояснює Регіна.
  • "Ми чекаємо четверту коли? У липні-серпні?" – жартує Топалов.

Весь цей час Топалов також знімає ці три коляски. І свою кохану, яка з'являється в кадрі босоніж і в халаті. Пара знімає відео в квартирі. Відповідний ролик з'явився в twitter-блозі MyGlamWish.

Нагадаємо, раніше Влад Топалов оригінально привітав Тодоренко зі святом - День матері, який відзначався 12 травня. Музикант заявив: "Ну і монстра ми з тобою створили, Регіна".

Також нагадаємо, що до цього пара відпочивала в Туреччині. У теплій країні Регіна Тодоренко в ефектному купальнику повідала про ідеальний відпочинок.

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Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
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