На каву не наважилися вийти: Лілія Ребрик розповіла про "карантинні" правила своєї сім'ї

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча зазначила, що вони поки не ризикують особливо з'являтися в людних місцях

Лілія Ребрик продовжує "карантинити" з чоловіком Андрієм Диким і доньками Діаною і Поліною в заміському будинку, іноді виїжджаючи в студію, щоб з'явитися в ранковому ефірі. Всі свята і дні народження вони також відзначають в тісному сімейному колі і намагаються по можливості не виїжджати за межі свого "гніздечка". Артистка зізналася, що незважаючи на те, що карантин був значно ослаблений, їх сім'я поки що не поспішає користуватися всіма цими "благами", щоб не ризикувати.

Лілія поділилася позитивним знімком біля машини, ймовірно зробленим по дорозі на роботу. Теледіва позує в елегантній сукні міді кавового кольору, туфлях-човниках і розстебнутому коричневому пальто - травень цього року не балує українців теплою погодою. Завершують ефектний образ гарний макіяж і укладене локонами волосся.

Ребрик розповіла, яких правил і обмежень вони з домочадцями продовжують дотримуватися і зараз. За словами ведучої, їй уже не завадило б зробити манікюр, але поки що вона не ризикує - навіть на каву з чоловіком ще не вибиралися.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Давайте продовжимо карантинну тему. Як ви дотримуєтесь зараз обмежувальних заходів? Чи дотримуєтесь їх взагалі? Я, наприклад, не надто поспішаю користуватися всіма «благами» послаблення карантину. Захисна маска та рукавички - мастхев мого гардеробу у громадських місцях. У салоні я й досі не побувала, хоча манікюр мені не завадило б уже зробити. У торговельні центри, які відкриють цієї суботи, теж не поспішаємо: поки що насолоджуємось (а інколи - страшенно дратуємось) шопінгом онлайн. На каву з чоловіком і досі не наважилися вийти, хоча тераси вже відкриті. Продовжуємо насолоджуватися кавою в родинному колі на подвір’ї, де точно жодних вірусів немає", - поділилася знаменитість.

Відпустку вони теж поки що не планують і закликають людей не поспішати з поїздками та соціальною активністю.

"З 1 червня вже і потяги почнуть ходити, а з 15 - у небо піднімуться перші літаки, але відпустку ми поки не плануємо. Як-то кажуть: поспішиш - людей насмішиш, ми поки на цій позиції, всьому свій час. Добре, що зараз така погода, що тільки вдома чи в офісі на роботі й сиди і нікуди не ходи! Як у вас з дотриманням карантину? Куди мрієте поїхати, піти? Ще дотримуєтесь обмежень чи вже звикли і закрили на них очі? Пишіть обов‘язково! Може, й мене переконаєте!" - пише Лілія.

Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

Думки користувачів мережі розійшлися - багато погодилися з позицією телеведучої і зазначили, що також поки не поспішають нікуди виходити, інші ж навпаки пораділи послабленню і зізналися, що повернулися до більш активного соціального життя.

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик розповіла, чим займеться після карантину. У телеведучої є багато планів на її акторську кар'єру.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Марина Настевіч