Код Червоний: зіркові гості прем'єри (фото)

У столичному кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) 10 квітня відбулася гала-прем'єра шпигунського трилера "Код Червоний".

Першими довгоочікувану стрічку оцінили зіркові гості вечора: Дар'я Коломієць, Ганна Жижа, Анастасія Даугуле, Соломія Вітвіцька, Мирослава Ульяніна, Данило Бєлих, Соня Кей, Роза Аль-Намрі, Наталія Кудряшова, Брати Шумахери, Ілля Кваша, Іван Пилипець та багато інших.

Код червоний: про фільм

Код червоний – трейлер

Шпигуни існують не тільки в фільмах, а й у реальному житті навколо нас. Звичайно ж, ніхто про них не повинен знати, адже все їхнє існування оточене таємничістю. Джоан Стенлі залишила свої молоді роки далеко позаду – але яке цікава життя у неї була в той час!

Дівчина навчалася в Кембриджі, що для представниці її статі було вже досягненням. Одна пропозиція роботи змінила її життя. Джоан була дуже близько до створення першої атомної бомби – і цією інформацією вона ділилася десятиліттями з радянським урядом. Не заради грошей або влади – Джоан хотіла, щоб на всій планеті не правили країни, а правив мир.

Режисер: Тревор Нанн

У головних ролях: Джуді Денч, Софі Куксон, Том Хьюз, Тереза Србова та інші

Код червоний: хто відвідав прем'єру

Фітнес-блогер Мирослава Ульяніна

Теле - і радіоведуча Дарша Коломієць

Телеведуча Соломія Вітвіцька з чоловіком

Актор Данило Білих

Український стрибун у воду Ілля Кваша

Ведуча Ганна Жижа

Телеведуча Анастасія Даугуле

Співачка Sonya Kay

Ведуча Роза Аль-Намрі

Актриса Ольга Атанасова

Код червоний - гості прем'єри (фото: прес-служба "Оскар")

Нагадаємо, раніше ми розглядали гостей інший прем'єри - фільм "Пригоди Мії і білого лева".