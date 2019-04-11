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Код Червоний: зіркові гості прем'єри (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.04.2019 - 15:56
Код Червоний: зіркові гості прем'єри (фото)
Соломія Вітвіцька з чоловіком Владом (фото: прес-служба "Оскар")

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Код Червоний" стартує з 18 квітня

У столичному кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) 10 квітня відбулася гала-прем'єра шпигунського трилера "Код Червоний".

Першими довгоочікувану стрічку оцінили зіркові гості вечора: Дар'я Коломієць, Ганна Жижа, Анастасія Даугуле, Соломія Вітвіцька, Мирослава Ульяніна, Данило Бєлих, Соня Кей, Роза Аль-Намрі, Наталія Кудряшова, Брати Шумахери, Ілля Кваша, Іван Пилипець та багато інших. 

Код червоний: про фільм

Код червоний – трейлер

Шпигуни існують не тільки в фільмах, а й у реальному житті навколо нас. Звичайно ж, ніхто про них не повинен знати, адже все їхнє існування оточене таємничістю. Джоан Стенлі залишила свої молоді роки далеко позаду – але яке цікава життя у неї була в той час!

Дівчина навчалася в Кембриджі, що для представниці її статі було вже досягненням. Одна пропозиція роботи змінила її життя. Джоан була дуже близько до створення першої атомної бомби – і цією інформацією вона ділилася десятиліттями з радянським урядом. Не заради грошей або влади – Джоан хотіла, щоб на всій планеті не правили країни, а правив мир.

  • Режисер: Тревор Нанн
  • У головних ролях: Джуді Денч, Софі Куксон, Том Хьюз, Тереза Србова та інші

Код червоний: хто відвідав прем'єру

Фітнес-блогер Мирослава Ульяніна

Фітнес-блогер Мирослава Ульяніна

Дарина Коломієць

Теле - і радіоведуча Дарша Коломієць

Соломія Вітвіцька з чоловіком

Телеведуча Соломія Вітвіцька з чоловіком

Данило Білих

Актор Данило Білих

Ілля Кваша

Український стрибун у воду Ілля Кваша

Ганна Жижа

Ведуча Ганна Жижа

Анастасія Даугуле

Телеведуча Анастасія Даугуле

Sonya Kay

Співачка Sonya Kay

Троянда Аль-Намри

Ведуча Роза Аль-Намрі

Ольга Атанасова

Актриса Ольга Атанасова

 

Код червоний - гості прем'єри (фото: прес-служба "Оскар")

Нагадаємо, раніше ми розглядали гостей інший прем'єри - фільм "Пригоди Мії і білого лева".

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