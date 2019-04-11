Код Червоний: зіркові гості прем'єри (фото)

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Код Червоний" стартує з 18 квітня
У столичному кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) 10 квітня відбулася гала-прем'єра шпигунського трилера "Код Червоний".
Першими довгоочікувану стрічку оцінили зіркові гості вечора: Дар'я Коломієць, Ганна Жижа, Анастасія Даугуле, Соломія Вітвіцька, Мирослава Ульяніна, Данило Бєлих, Соня Кей, Роза Аль-Намрі, Наталія Кудряшова, Брати Шумахери, Ілля Кваша, Іван Пилипець та багато інших.
Код червоний: про фільм
Код червоний – трейлер
Шпигуни існують не тільки в фільмах, а й у реальному житті навколо нас. Звичайно ж, ніхто про них не повинен знати, адже все їхнє існування оточене таємничістю. Джоан Стенлі залишила свої молоді роки далеко позаду – але яке цікава життя у неї була в той час!
Дівчина навчалася в Кембриджі, що для представниці її статі було вже досягненням. Одна пропозиція роботи змінила її життя. Джоан була дуже близько до створення першої атомної бомби – і цією інформацією вона ділилася десятиліттями з радянським урядом. Не заради грошей або влади – Джоан хотіла, щоб на всій планеті не правили країни, а правив мир.
Код червоний: хто відвідав прем'єру
Фітнес-блогер Мирослава Ульяніна
Теле - і радіоведуча Дарша Коломієць
Телеведуча Соломія Вітвіцька з чоловіком
Актор Данило Білих
Український стрибун у воду Ілля Кваша
Ведуча Ганна Жижа
Телеведуча Анастасія Даугуле
Співачка Sonya Kay
Ведуча Роза Аль-Намрі
Актриса Ольга Атанасова
Код червоний - гості прем'єри (фото: прес-служба "Оскар")
Нагадаємо, раніше ми розглядали гостей інший прем'єри - фільм "Пригоди Мії і білого лева".