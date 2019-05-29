Клочкова, Монро і Шуров відвідали прем'єру фентезійного байопіку "Рокетмен" (фото)

У вівторок, 28 травня в кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) відбулася гала-прем'єра фентезійного байопіку "Рокетмен" про життя легендарного музиканта Елтона Джона.



Першими стрічку побачили зіркові гості, серед яких були Гарік Корогодський, Дмитро Шуров, Річард Горн, Соня Плакидюк, Вікторія Смеюха (НеАнгели), Руслан Багінський, Жан Гріцфельдт, Ірина Данилевська, Яна Алтухова, Олена Лавренюк, Монро, Ірина Заря, Яна Клочкова, Андрій Ковальов (Brunettes Shoot Blondes), група [O], Валерія Толочина, Лавіка, Тетяна Терехова і багато інших.

Про фільм:



Як одному сором'язливому хлопцю по імені Реджинальд Дуайт здійснити свою мрію і стати всесвітньо відомим? Він часто ставив собі це питання, на яке одного разу йому все-таки дали відповідь – треба просто вбити невдаху в собі і почати жити по-справжньому. Всю свою юність хлопець був дуже сором'язливим, вчився грати на піаніно. Пізніше він відкрив у собі ще й талант до написання пісень – але от бути головною зіркою завжди боявся. Коли ж Реджі вирішив змінити своє ім'я на псевдонім Елтон Джон, все змінилося. Його поведінка, екстравагантні образи, всесвітньо відомі пісні і, що найголовніше, шоу – ось заради чого будуть ходити глядачі. Це історія людини, яку знають у кожній країні на нашій планеті.

Рокетмен: трейлер

Зіркові гості столичної прем'єри

Дмитро Шуров з сином

Гарік Корогродский

Яна Клочкова



Діва Монро

Зіркові гості прем'єри "Рокетмен" в Києві (фото: Оскар)

Нагадаємо, раніше у Києві відбулася прем'єра фантастичского фільму "Аладдін". Першими стрічку побачили зіркові гості, серед яких: Єлизавета Юрушева, Сергій Лещенко, Анатолій Анатоліч, Жан Гріцфельдт, Вікторія Батуі, Костянтин, група [Про], On i Ona, Олексій Захарчук, В'ячеслав Соломка, Ірина Зоря, Олена Бурба, Щєлко Вікторія і багато інші.

Також раніше в кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра еротичної мелодрами "Полуничка".