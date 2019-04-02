Кліп гурту Потапа потрапив у номінацію престижної німецької премії

Відео:YouTube/Mozgi

Потап і його гурт Mozgi колесять по Україні, збираючи повні зали і радують шанувальників фотозвітами, але справжній сюрприз фанам вони піднесли, оголосивши, що стали номінантами престижної премії. Їх кліп на нову пісню "Полюбэ" претендує на головний приз у категорії Most Trashy Berlin Music Video Awards-2019, яка буде проходити з 28 травня по 1 червня в місті Берлін. Про це в Instagram написав засновник гурту Потап.

Він зазначив, що відео вже встигло зібрати 15 млн. переглядів на YouTube і навіть отримати нагороду X-Ray Marketing Awards, як одна з гучних і яскравих кампаній року.

"Кліп "Полюбэ" увійшов до шорт-лист щорічної премії Berlin Music Video Awards і потрапив у номінацію Most Trashy. Відео підірвало мережу, набравши понад 15 млн переглядів на YouTube, і отримало нагороду від X-Ray Marketing Awards (mmr.ua) Re:актив року: Бомба-Ракета. Премія пройде з 28 травня по 1 червня, а переможця в номінації оголосять 31 травня", - зауважив Потап.

Шанувальники почали вітати репера і його команду з помітним досягненням і бажати повернуться додому з перемогою.

"Так тримати, хлопці! Тільки вперед!", "Це дуже круто! Бажаю додому з перемогою!", "Молодці", "Розумники", - писали коментатори.

Варто відзначити, що прем'єра оригінального психоделічного кліпу "Полюбэ" відбулася 19 жовтня 2018 року. За сюжетом, глядачі потрапляють в інтерактивний музей майбутнього, де можна побачити голограму голови Потапа і навіть фірмовий кокошник Олі Полякової.

Нагадаємо, що Потап висловився щодо нового кліпу Насті Каменських з латиноамериканським співаком De La Ghetto на хіт Peligroso.

До речі, Потап показав творчі таланти свого сина Андрія.