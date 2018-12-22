"Картаті гарнюні": новорічний Притула з сім'єю порадували фанів милим фото

Фото: Сергій Притула (instagram.com/siriy_ua)

Сім'я шоумена одягла однакові картаті піжами

Відомий український шоумен і волонтер Сергій Притула, який нещодавно прокоментував створення нової української церкви, показав своїм шанувальникам, як наряджає ялинку з сім'єю. Знімком зірка телеекрану поділився на своїй сторінці в Instagram.

На фото можна побачити Сергія, його дружину і двох дітей подружжя. Всі вони одягли картаті забавні піжами. На тлі стоїть велика гарна ялинка, на яку Притула вішає новорічну іграшку.

"Нарешті вечір у сімейному колі. Проводимо з користю! Картаті Притули бажають вам гарного вечора!" - підписав знімок ведучий.

Фото: Новорічний Сергій Притула з сім'єю (instagram.com/siriy_ua)

Фотографія у соцмережі викликала бурю емоцій у шанувальників шоумена. Одні написали, що сім'я схожа на героїв фільму "Один вдома", інші ж зачаровані чином Сергія і його сімейства.

"Молодці", - написала zubikmariya25.

"Притула Ти реально НЕРЕАЛЬНИЙ! ТВОЯ ХАРИЗМА зашкалює! P. S Дружина красуня і дітки теж", - зробила комплімент oksana_oxy.

"Піжами - супер, а ви класні", - прокоментувала Хілінська 2941.

Скріншот коментарів (instagram.com/siriy_ua)

"Дуже мило", - написала karina310305.

"Які картаті гарнюні", - зазначила iokaianiuk.

"Самі вдома", - прокоментувала Світлана Шевцова.

Скріншот коментарів (instagram.com/siriy_ua)

Нагадаємо, що відома українська ведуча Леся Нікітюк розповіла про своєму поцілунку з Сергієм Притулою.

До речі, Леся Нікітюк заінтригувала блискучим колечком на безіменному пальці, викликавши хвилю чуток про заручини.

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