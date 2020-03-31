Класний тест: Альона Вінницька розповіла, як карантин перевіряє відносини на міцність

Ведуча програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна» Альона Вінницька не боїться, що карантин вплине негативно на її шлюб. Про це Вінницька розповіла у прямому ефірі на своїй сторінці в Instagram.

Альона Вінницька уже багато років заміжня за музикантом Сергієм Большим. За словами ведучої, вона не боїться, що її шлюб постраждає від карантину

«У різних країнах вже є розлучення. Люди раптом з'ясували, що вони колись один одного не до кінця зрозуміли, вони чужі. Їм важко перебувати на одній території довгий час. Це дуже класний тест на взаємини. І той, хто цей тест проживає, хто витримає цю напругу, у того є величезні шанси побудувати справжню сім'ю і міцні взаємини. Але багато і розлучаються, розуміючи, що разом вони знаходиться не можуть. Адже наша сучасна сім'я - це люди, які в основному працюють, чоловік з дружиною бачать один одного вже ввечері, і тільки на відпочинку проводять разом весь свій час. Я вже цей карантин сімейних відносин пережила. У мене вже був цей пік непорозуміння, коли ми дійсно залишилися удвох на одній території. Були серйозні розбіжності, так що у нас вже щеплення з цього приводу», - ділиться Олена Вінницька.

Таким чином, за словами ведучої, їм з чоловіком не страшний такий формат взаємин, і поділилася з шанувальниками наступним порадою:

«Ми абсолютно спокійно існуємо. На одній території можемо довгий час взагалі один одного не помічати і один одному не заважати. Але бувають сплески дратівливості. Від цього ніхто не застрахований. Тут просто треба включати дорослу людину, свій життєвий досвід, мудрість і розуміти, що треба дуже і дуже це все контролювати і не допускати ніяких сварок. До сварок у нас ще не доходило», - сказала Вінницька.