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Класична краса: Осадча зачарувала стильним вбранням

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.12.2019 - 13:32
Класична краса: Осадча зачарувала стильним вбранням
Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

Дружина Юрія Горбунова показала, як проводить час перед святами

Знаменита українська телеведуча Катя Осадча поділилася святковим настроєм і виклала на свою сторінку в Instagram фото в чарівному вбранні.

На знімку можна побачити зірку, що стоїть під новорічною ялинкою. Катя позувала у чорній сорочці, заправленій у штани бірюзового кольору. Доповнили елегантний образ лаконічні прикраси і святковий макіяж.

В такому вбранні Осадча відсвяткувала День святого Миколая 19 грудня.

Класична краса: Осадча зачарувала стильним вбраннямКатя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники оцінили образ Каті Осадчої і навіть звернули увагу, що вона нарешті без фірмового капелюшка, який одягає в кожному ефірі своєї авторської програми.

  • Катя, вам так личить цей макіяж.
  • Де шапка?! Чому голова не покрита?!
  • Класична краса!
  • Катя, ви така мила.
  • Як завжди прекрасна і чарівна!

Класична краса: Осадча зачарувала стильним вбранням

Скріншот: instagram.com/kosadcha

Класична краса: Осадча зачарувала стильним вбранням

Скріншот: instagram.com/kosadcha

Класична краса: Осадча зачарувала стильним вбранням

Скріншот: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, що в житті Каті Осадчої зараз напружений період - адже грудень завжди завантажений час у артистів і телеведучих. Крім того, вона вже почала готуватися до свят і навіть показала в мережі новорічну ялинку. Разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вони прикрасили святкове деревце в світлих тонах, адже прийдешній рік пройде під символом Білого Металевого Щура (Миші).

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Новини України Катя Осадча
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