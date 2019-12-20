Класична краса: Осадча зачарувала стильним вбранням

Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

Дружина Юрія Горбунова показала, як проводить час перед святами

Знаменита українська телеведуча Катя Осадча поділилася святковим настроєм і виклала на свою сторінку в Instagram фото в чарівному вбранні.

На знімку можна побачити зірку, що стоїть під новорічною ялинкою. Катя позувала у чорній сорочці, заправленій у штани бірюзового кольору. Доповнили елегантний образ лаконічні прикраси і святковий макіяж.

В такому вбранні Осадча відсвяткувала День святого Миколая 19 грудня.

Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники оцінили образ Каті Осадчої і навіть звернули увагу, що вона нарешті без фірмового капелюшка, який одягає в кожному ефірі своєї авторської програми.

Катя, вам так личить цей макіяж.

Де шапка?! Чому голова не покрита?!

Класична краса!

Катя, ви така мила.

Як завжди прекрасна і чарівна!

Скріншот: instagram.com/kosadcha

Скріншот: instagram.com/kosadcha

Скріншот: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, що в житті Каті Осадчої зараз напружений період - адже грудень завжди завантажений час у артистів і телеведучих. Крім того, вона вже почала готуватися до свят і навіть показала в мережі новорічну ялинку. Разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вони прикрасили святкове деревце в світлих тонах, адже прийдешній рік пройде під символом Білого Металевого Щура (Миші).