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Китайська зірка вразив виконанням українського хіта: люди в залі піднімалися з місць (відео)

Новость на русском → Китай, Субота 06 березня 2021 00:09
Китайська зірка вразив виконанням українського хіта: люди в залі піднімалися з місць (відео) Китайський співак в дуеті з українським артистом виконали хіт "Річка" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Китайський співак Чжоу Шен (Чарлі Чжоу, Shen Zhou) виконав український хіт Юлії Рай "Річка" в ефірі популярного реаліті-шоу CHUANG 2021. Пісня прозвучала в дуеті з українським артистом, півфіналістом проекту "Голос країни-4" Андрієм Шамраєм.

Відео чудового музичного експромту опубліковано в Instagram Андрія.

Сам Шамрай вже кілька років живе і вчиться в Піднебесній. Артист брав участь у зйомках китайського проекту, на якому створюються нові бойз-бенди.

Так, в ефірі реаліті до нього раптово звернувся Чжоу Шен українською мовою.

Річ у тому, що висхідна зірка китайської естради після закінчення школи поїхав до України вивчати стоматологію, проте через рік прийняв рішення перейти у Львівську національну музичну академію, щоб замість цього вивчати бельканто.

І ось Шамрай запропонував молодому артисту виконати якусь пісню разом. Так і прозвучав відомий твір української співачки зі Львова Юлії Рай (справжнє ім'я - Бодай).

Музиканти заспівали "Річку" ("Двічі в одну річку не ввійдеш") під оплески ураженої красою виконання публіки. На кадрах видно, що деякі навіть піднімалися з місць.

Шамрай поділився зі своїми підписниками в мережі відео, як це відбувалося.

Відео: Чжоу Шен і Андрій Шамрай виконали дуетом хіт української співачки Юлії Рай "Річка"

А ми також пропонуємо вам оцінити цей твір у виконанні Чжоу Шен сольно. Так, китайська зірка записав ролик з піснею "Річка" влітку 2020-го, вразивши користувачів інтернету і зібравши масу захоплених коментарів.

Відео: Shen Zhou - Річка (Пісня авторства Юлії Рай)

Раніше ми писали про те, що Олег Скрипка заспівав англійською культову українську пісню, і показав фантастичне відео.

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