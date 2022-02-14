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Як у кіно: пари, які зустріли кохання на знімальному майданчику

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Понеділок 14 лютого 2022 20:20
Як у кіно: пари, які зустріли кохання на знімальному майданчику Зендая та Том Холлан вже навіть купили власний будинок (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчанікова

У кіноіндустрії маса прикладів, коли екранні пристрасті перейшли в реальні. Але є особливо зворушливі історії.

На честь Дня святого Валентина згадуємо, кого зі знаменитостей почуття накрили на знімальному майданчику.

Пенелопа Крус і Хав'єр Бардем

Одна з найзнаменитіших кінопар, яка зіграла любов у безлічі фільмів. Довгий час Пенелопа і Хав'єр шукали долю в інших людях, поки раптом не усвідомили, що вже давно її знайшли – ще в 1992-му, на зйомках "Шинка, шинка" Бігаса Місяця, де і познайомилися. У 2010-му вони зіграли весілля і продовжили свій щасливий екранний шлях в житті.

Як у кіно: пари, які зустріли кохання на знімальному майданчику

Як у кіно: пари, які зустріли кохання на знімальному майданчику

Пенелопа Крус і Хав'єр Бардем не відразу побачили один в одному долю (фото: кадр з фільму "Шинка, шинка"; Getty Images)

Кірстен Данст і Джессі Племонс

Кірстен Данст і Джессі Племонс познайомилися на знімальному майданчику серіалу "Фарго" в 2016-му і вже через рік побралися. У 2018 році у них народився первісток – син Енніс Говард, а в травні 2021-го другий син пари Джеймс Роберт. Минулого року актори також блискуче зіграли кінопару у "Владі пса".

Як у кіно: пари, які зустріли кохання на знімальному майданчику

Як у кіно: пари, які зустріли кохання на знімальному майданчику

Пара зійшлася в житті і на екрані (фото: кадр з фільму "Влада пса"; Getty Images)

Ніколь Кідман і Том Круз

Їх любов почалася і закінчилася на знімальних майданчиках. Роман пари спалахнув на зйомках культового фільму "Дні грому" в грудні 1989 року і закінчився шлюбом, а під час роботи в стрічці "З широко закритими очима" зірки пережили кризу, яка зруйнувала цей зв'язок. Тим не менш, пара, як і раніше, залишається однією з найулюбленіших кіноманами.

Як у кіно: пари, які зустріли кохання на знімальному майданчику

Як у кіно: пари, які зустріли кохання на знімальному майданчику

Том Круз і Ніколь Кідман вважалися однією з найкрасивіших пар 90-х (фото: Getty Images)

Марія Педраса і Хайме Лоренте

Хайме Лоренте і Марія Педраса познайомилися під час роботи над "Паперовим домом", де і закрутився їх роман. А вже в "Еліті", коли про їхні стосунки було відомо світу, знаменитості зіграли закоханих. У житті зірки були не менш щасливі, ніж їх екранні герої. Щоправда, минулого року пара оголосила про розрив, чим розбили серця мільйонам шанувальників.

Як у кіно: пари, які зустріли кохання на знімальному майданчику

Як у кіно: пари, які зустріли кохання на знімальному майданчику

Пара розійшлася в минулому році (фото: Getty Images)

Зендая і Том Холланд

Том Холланд і Зендая познайомилася в 2016-му році під час зйомок фільму "Людина-павук: Повернення додому". Але тільки в минулому році зізналися в романі. За словами актриси "Ейфорії", вони мріяли зберегти роман в таємниці, але зіркам такого рівня навряд чи варто сподіватися на конфіденційність. В одному з останніх інтерв'ю виданню People Том зізнався, що мріє "взяти перерву і зосередитися на створенні сім'ї і тому, чим хоче займатися за межами кар'єри".

Як у кіно: пари, які зустріли кохання на знімальному майданчику

Як у кіно: пари, які зустріли кохання на знімальному майданчику

Зендая і Том Холлан вже навіть купили свій будинок (фото: Getty)

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