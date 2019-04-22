Кім Кардашян в пітоновому вбранні блиснула значним декольте (фото)

Кім Кардашян – одна з тих зірок, які можуть дозволити собі "нечувану розкіш". Так, всесвітньо відома світська левиця і "королева інстаграма" Кардашян відрізняється тим, що може опублікувати фото або відео не в день події, а через пару тижнів, а то й місяць після нього. В "еру постійних онлайнов" це здається чимось неймовірним. Але іменита красуня знає, що ЗМІ в усьому світі будуть з нетерпінням чекати оновлень від неї. І неважливо, коли саме вона вирішить показати фото.

Так було і під час недавньої поїздки Кім Кардашян та її чоловіка Каньє Уеста на Балі. Зазначимо, що пара вирушила за екзотикою ще пару тижнів тому. Тоді "королева інстаграма" постила тільки короткі відео в розділі сторіз – і то один раз. Шанувальники засипали її попередні пости проханнями показати хоча б щось з відпочинку, але Кардашян мовчала.

І ось тільки тепер опублікувала кілька соковитих фото з Балі.

Розкішна Кім Кардашян на Балі

На знімках розкішна красуня позує у відвертому вбранні – міні-спідниці і топі з пітоновим принтом. При цьому останній елемент гардеробу демонструє розкішне декольте Кім Кардашян.

Також в "епіцентрі уваги" – тоненька талія, округлі стегна, стрункі ніжки... Кім знає, як привертати максимум уваги!

Свій образ світська левиця доповнила не менш "хижими" прикрасами: два браслета на правій руці гармонують з принтом наряду. Довге чорне волосся лежать на плечах.

Також свій пост Кардашян супроводила коротким текстом, в якому зазначає, наскільки сильно їй сподобався відпочинок на Балі.

"Це одне з найкрасивіших місць, де я коли-небудь була. Ми з Каньє познайомитися з культурою і відчути атмосферу Балі – найбільш спокійного місця на Землі. Ось кілька фотографій з моєї поїздки", - пише Кім.

Нагадаємо, що 18 квітня старша з сестер відомого сімейства Кардашян – Кортні – відзначила своє 40-річчя. Привітати світську левицю і бізнес-леді поспішили всі члени її великої родини. Звичайно ж, і Кім, яка дійсно дуже любить свою старшу сестру і часто проводить з нею час.

В честь такої події Кім Кардашян опублікувала цілу серію дитячий фото з Кортні.