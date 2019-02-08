Кім Кардашьян повторила "золоте" вбрання Насті Каменських

Зірка реаліті-шоу заявила, що стильну сукню для неї створив чоловік ще в минулому році

Похоже, светская львица и звезда реалити-шок Ким Кардашьян решила позаимствовать идею для наряда у украинской певицы Насти Каменских. Фото в золотом платье с оригинальным офорлением юбки американская звезда поделилась в Instagram.

Ким уверяет, что нашла золотой аутфит при разборе своего обширного гардероба, а само платье – творение ее мужа, музыканта и дизайнера Канье Уэста.

"Просматривала старые фотографии и нашла этот золотой look, который Канье сделал для меня во время моей поездки в Майами прошлым летом. P.S. ускоряющиеся модные бренды, не могли бы вы подождать, пока я надену это, прежде чем тенденции пройдут?" - с юмором написала Кардашьян.

Фото: Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Стоит отметить, что Настя Каменских, похоже, тоже в курсе последних веяний моды, ведь практически идентичный наряд на ней можно увидеть в клипе на песню LOMALA.

В конце минувшего года она разместила в Instagram кадр, на котором позирует в золотом топе и оригинальной юбке.

"Вы знаете, как я люблю экспериментировать с образами и каждый раз удивлять вас? Это один из моих самых любимых луков из клипа LOMALA", - призналась атистка.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Теперь остается только гадать, кто у кого мог позаимствовать идеи, а может это просто фантазия дизайнеров в совокупности с существующими подиумными тенденциями и сезонными трендами сделала свое дело?

Кстати, Насте Каменских часто делают комплименты, сравнивая ее "пятую точку" с пышными формами Ким Кардашьян, особенно, когда певица балует поклонников откровенными пляжными снимками.

К слову, именно пристрастие украинской певицы к фото своих пышных ягодиц и сыграло с ней злую шутку – поклонники разозлились из-за очередного селфи со спущенными штанами, которое показалось им неуместным.

Напомним, что Настя Каменских не так давно вернулась из промо-тура по США, в который она отправилась в сопровождении своего продюсера Потапа.

Видео: РБК-Украина