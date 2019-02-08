Кім Кардашьян повторила "золоте" вбрання Насті Каменських

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Зірка реаліті-шоу заявила, що стильну сукню для неї створив чоловік ще в минулому році

Схоже, світська левиця і зірка реаліті-шок Кім Кардашьян вирішила запозичити ідею для вбрання в української співачки Насті Каменських. Фото в золотій сукні з оригінальним офорленням спідниці американська зірка поділилася в Instagram.

Кім запевняє, що знайшла золотий аутфіт при розборі свого великого гардероба, а сама сукня – витвір її чоловіка, музиканта і дизайнера Каньє Уеста.

"Дивилася старі фотографії і знайшла цей золотий look, який Каньє зробив для мене під час моєї поїздки в Майамі минулого літа. P. S. швидкоплинні модні бренди, не могли б ви почекати, поки я одягну це, перш ніж тенденції пройдуть?" - з гумором написала Кардашьян.

Фото: Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Варто відзначити, що Настя Каменських, схоже, теж в курсі останніх віянь моди, адже практично ідентичне вбрання на ній можна побачити в кліпі на пісню LOMALA.

В кінці минулого року вона розмістила в Instagram кадр, на якому позує в золотому топі і оригінальній спідниці.

"Ви знаєте, як я люблю експериментувати з образами і щоразу дивувати вас? Це один з моїх найулюбленіших луків з кліпу LOMALA", - зізналася атистка.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Тепер залишається тільки гадати, хто у кого міг запозичити ідеї, а може це просто фантазія дизайнерів в сукупності з існуючими подіумними тенденціями і сезонними трендами зробила свою справу?

До слова, Насті Каменських часто роблять компліменти, порівнюючи її "п'яту точку" з пишними формами Кім Кардашьян, особливо, коли співачка балує шанувальників відвертими пляжними знімками.

До речі, саме пристрасть української співачки до фото своїх пишних сідниць і зіграло з нею злий жарт – шанувальники розлютилися через чергового селфи зі спущеними штанами, яке їм здалося недоречним.

Нагадаємо, що Настя Каменських не так давно повернулася з промо-туру по США, у який вона відправилася в супроводі свого продюсера Потапа.

Відео: РБК-Україна