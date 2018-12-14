Кім Кардашян показала унікальні backstage-кадри сімейної фотосесії до Різдва

Фото: Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

У зірковій сім'ї Кардашьян є свої милі сімейні традиції, напередодні різдвяних свят вони влаштовують сімейну фотосесію

Сім'я зірки Instagram-а і реаліті-шоу Кім Кардашьян зібралася для проведення щорічної різдвяної фотосесії. Сама ініціативна з сестер — Кім, зазвичай виступає організатором цієї події.

В stories Instagram знаменита it-girl опублікувала кілька кадрів, попередивши своїх фанатів про те, що вона готує великий сюрприз. Однак, ті, хто є її шанувальником вже давно, відразу зрозуміли про що йде мова — про сімейну різдвяну фотосесію.

Скріншот-відео з stories Instagram Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Одночасно з Кім її сестра - 21-річна Кайлі Дженнер опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок з гримерки, на якому вона, одягнена в спокусливе прозоре плаття зі стразами, позує фотографу. Також вона у своїх stories-Instagram показала макіяж очей. Зачіскою Кайлі став високий тугий хвіст, оформлений пасмом її волосся замість гумки.

Фото: Кайлі Дженнер в якості святкового плаття обрала напівпрозорий наряд (instagram.com/kyliejenner)

Сама Кім обрала для зйомок золоту вузьку міні-сукню на тонких бретелях. Гламурний образ вона доповнила яскравим макіяжем (на відео є кадри зі стилістом Маріо Дедивановичем, який підготував зірку до зйомок), макіяж був виконаний за допомогою косметичних продуктів з лінійки KKW Makeup.

Скріншот: Кім Кардашьян у "золотому" образі (instagram.com/kimkardashian)

Дружина Каньє Уеста щедро поділилася закадровыми зйомками з шанувальниками, і розповіла про свої переживання, про те, що боїться не впоратися зі складним завданням зібрати всю сім'ю в один час в одному місці, однак, все пройшло вдало.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кім Кардашьян вирішила опублікувати відеозвіти зі своїх тренувань. Зірковий тренер Меліса Алькантра показала за допомогою яких вправ тренує зірку реаліті-шоу, і на які зони робить акцент.

Нещодавно ми повідомляли про відзначення триріччя сина Кім Кардашьян та її чоловіка, репера Каньє Уест. Пара незвично відзначила день народження Сейнта. Декількома фото з свята зіркова пара поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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