Кім Кардашьян та Іванка Трамп здивували несподіваною співпрацею в благих цілях заради жінок

Кім Кардашьян днями просто вразила шанувальникам своєї новою несподіваною роллю. Всесвітньо відома світська левиця і зірка ТБ-реаліті тепер претендує на роль впливової правозахисниці. І перші результати на цьому шляху вже вражають! 4 березня 39-річна Кардашьян відвідала Білий дім. Тут її чекали президент США Дональд Трамп і його дочка Іванка Трамп. Кім особисто поспілкувалася з президентом і його першою помічницею. А також провела зустріч з трьома достроково звільненими з в'язниць жінками. Про долю яких Кардашьян дбала особисто!

Зустріч зірки ТВ-реаліті і перших осіб США справила на і Кім, та Іванки незабутнє враження. Такого не очікував ніхто. Справа в тому, що ще близько року тому Кардашьян оголосила про важливу місію. Світська левиця захотіла зробити у своєму житті щось значуще. І піти по стопах свого покійного батька — відомого адвоката Роберта Кардашьяна. Для цього Кім вирішила отримати юридичну освіту і відразу ж застосувати знання на практиці. Кардашьян реалізувала масштабну програму допомоги ув'язненим, які, як вони запевняють, отримали незаслужене покарання. Для цього Кім найняла команду професійних адвокатів і юристів. Сама особисто вивчала справи кожного.

Кім Кардашьян зі своїм батьком (фото: instagram.com/kimkardashian)

Праця світської левиці і її команди дала свій результат. Місяць тому президент США Дональд Трамп особистим розпорядженням помилував 3 людини. Всі вони відбували покарання за злочини, пов'язані з розповсюдженням наркотиків. Приміром, Кардашьян кілька разів домагалася зустрічі з Трампом. Допомагала їй також відома активістка і письменник Еліс Джонсон. Жінка більше 20 років пробула у в'язниці! Також користуючись можливістю, Кім обговорювала з Трампом важливі реформи, яких потребує система правосуддя США.

Кім Карашья з жінками, яких вдалося достроково випустити з в'язниці (фото: twitter.com/KimKardashian)

4 березня Кім разом з жінками, які отримали дострокове звільнення, відвідала Білий дім. Для такого важливого візиту дружина Каньє Уеста вибрала більш стриманий образ. Красуня позувала в білосніжному брючному костюмі з подовженим жакетом. Довершують образ білі босоніжки. Волосся Кім зібрала в тугу косу і не відмовилася від насиченого макіяжу.

Окремої уваги також заслуговує образ Іванки Трамп. Дочка президента США вибрала строге чорне плаття з пишними воланами на подолі. Завершують образ білі туфлі з чорним ремінцем від Jimmy Choo.

Фото: .instagram.com/ivankatrump

Тепер вільні жінки зробили спільне фото з Кардашьян та Іванкою Трамп. До речі, на знімку також бачимо чоловіка Іванки — бізнесмена Джареда Кушнера. На фото тільки немає самої головної персони — самого Дональда Трампа.

“За рекомендаціями Еліс Джонсон і Кім Кардашьян ці три матері отримали помилування від президента США в минулому місяці. І вже використовують свій другий шанс на новий шлях", — пише Іванка Трамп.

Кім також поділилася історіями цих жінок.

“Тайніс Хол була вперше засуджена до 35 років в'язниці за ненасильницьку змову з розповсюдження наркотиків. Її хлопець в той час використовував її будинок для своєї незаконної наркотичної діяльності. Їй було всього 22 роки, коли вона потрапила до в'язниці і залишила трирічного сина", — пише Кім.

Тайніс Хол (фото: twitter.com/KimKardashian)

“Джудіт Негрон була засуджена до 35 років тюремного ув'язнення за змову з метою вчинення шахрайства у сфері охорони здоров'я. Після суду вона отримала найдовше покарання, яке коли-небудь виносили жінці за подібний злочин. Вона залишила двох молодих синів. Це був першеий злочин Джудіт".

Джудіт Негрон (фото: twitter.com/KimKardashian)

“Крістал Муньос була засуджена до 20 років тюремного ув'язнення за змову з метою розповсюдження марихуани. Вона залишила п'ятимісячну дитину і була вагітна. Крістал була скута тюремними охоронцями під час народження другої дочки. Її справу було висвітлено в Законі про перший крок".

Крістал Муньос (фото: twitter.com/KimKardashian)

Всі ці жінки, як описує Кім, отримали занадто великі терміни за скоєне. А їх вина була або непрямо, або до кінця не доведеною. На цьому Кардашьян не планує зупинятися.