У Києві відбудеться прем'єра гарячої мелодрами "Моє спекотне літо з Софі"

Кадр з фільму "Моє спекотне літо з Софі"

Дивіться гарячий фільм "Моє спекотне літо з Софі" вже з 19 грудня у всіх кінотеатрах України!

11 грудня в кінотеатрі Сінема Сіті (ТРЦ OceanPlaza) відбудеться прем'єра фільму-переможця Каннського кінофестивалю "Моє спекотне літо з Софі" зі скандальною Захією Дехар у головній ролі. У широкий прокат найгарячіша картина зими вийде 19 грудня.

На прем'єрі вас чекає: червона доріжка, яскрава фотозона, dj-set від Сані Димова, частування від мережі ресторанів "Сушія", ігристе вино PAVA, а так само прем'єру відвідають українські зірки кіно і шоу-бізнесу. Водний партнер прем'єри ТМ "Карпатська джерельна".

Початок вечірки о 19:00

Початок сеансу о 19:45

Чудовий настрій та яскраві враження гарантовані!

*Ваш квиток на сеанс фільму "Моє спекотне літо з Софі" 11 грудня о 19:45 є запрошенням на вечірку.

Моє спекотне літо з Софі: про фільм

"Моє спекотне літо з Софі"

Гаряча еротична мелодрама Ребеки Злотовськи , яка отримала приз за найкращий фільм у програмі "Двотижневик режисерів" Каннського кінофестивалю, 2019. У головній ролі Захія Дехар, яка входила в число найдорожчіх дівчат в світі на ринку ескорт-послуг, модель Карла Лагерфельда, дизайнер нижньої білизни, письменниця, актриса, суперзірка інстаграма, героїня гучного скандалу десятирічної давності, в результаті якого кілька знаменитих французьких футболістів мало не потрапили за решітку ...

Наймі 16 років, вона живе в Каннах, мріє поступити в університет, щоб ніколи не працювати офіціанткою, як її мати. Її кузині Софі вже 22, і вона приїхала на Лазурний берег відпочити. Вона легко вступає в інтимні стосунки з чоловіками, готовими робити щедрі подарунки за ніч з красунею, але мріє зустріти того, хто запропонує їй руку і серце, забезпечивши розкішне життя. В один прекрасний день в порту пришвартовується яхта з двома молодими і багатими мандрівниками. Чоловікам потрібен тільки секс, дівчатам - відносини. Гра починається!

Дивіться гарячий фільм "Моє спекотне літо з Софі" вже з 19 грудня у всіх кінотеатрах України!