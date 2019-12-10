ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві відбудеться прем'єра гарячої мелодрами "Моє спекотне літо з Софі"

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.12.2019 - 13:51
У Києві відбудеться прем'єра гарячої мелодрами "Моє спекотне літо з Софі"
Кадр з фільму "Моє спекотне літо з Софі"

Дивіться гарячий фільм "Моє спекотне літо з Софі" вже з 19 грудня у всіх кінотеатрах України!

11 грудня в кінотеатрі Сінема Сіті (ТРЦ OceanPlaza) відбудеться прем'єра фільму-переможця Каннського кінофестивалю "Моє спекотне літо з Софі" зі скандальною Захією Дехар у головній ролі. У широкий прокат найгарячіша картина зими вийде 19 грудня.

На прем'єрі вас чекає: червона доріжка, яскрава фотозона, dj-set від Сані Димова, частування від мережі ресторанів "Сушія", ігристе вино PAVA, а так само прем'єру відвідають українські зірки кіно і шоу-бізнесу. Водний партнер прем'єри ТМ "Карпатська джерельна".

  • Початок вечірки о 19:00
  • Початок сеансу о 19:45

Чудовий настрій та яскраві враження гарантовані!

*Ваш квиток на сеанс фільму "Моє спекотне літо з Софі" 11 грудня о 19:45 є запрошенням на вечірку.

Моє спекотне літо з Софі: про фільм

"Моє спекотне літо з Софі"

Гаряча еротична мелодрама Ребеки Злотовськи , яка отримала приз за найкращий фільм у програмі "Двотижневик режисерів" Каннського кінофестивалю, 2019. У головній ролі Захія Дехар, яка входила в число найдорожчіх дівчат в світі на ринку ескорт-послуг, модель Карла Лагерфельда, дизайнер нижньої білизни, письменниця, актриса, суперзірка інстаграма, героїня гучного скандалу десятирічної давності, в результаті якого кілька знаменитих французьких футболістів мало не потрапили за решітку ...

У Києві відбудеться прем'єра гарячої мелодрами &quot;Моє спекотне літо з Софі&quot;

Наймі 16 років, вона живе в Каннах, мріє поступити в університет, щоб ніколи не працювати офіціанткою, як її мати. Її кузині Софі вже 22, і вона приїхала на Лазурний берег відпочити. Вона легко вступає в інтимні стосунки з чоловіками, готовими робити щедрі подарунки за ніч з красунею, але мріє зустріти того, хто запропонує їй руку і серце, забезпечивши розкішне життя. В один прекрасний день в порту пришвартовується яхта з двома молодими і багатими мандрівниками. Чоловікам потрібен тільки секс, дівчатам - відносини. Гра починається!

Дивіться гарячий фільм "Моє спекотне літо з Софі" вже з 19 грудня у всіх кінотеатрах України!

У Києві відбудеться VIKINGS PARTY на честь прем'єри фільму "Вальхалла: ТОР РАГНАРОК" Санта Дімопулос, Ірина Данилевська, Олімпія Вайтмусташ та інші зіркові гості на прем'єрі "Абатство Даунтон"
Новини України фильмыпремьера
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся