"Київ – дуже красиве місто": зірка серіалу "Рабиня Ізаура" виступила перед українськими шанувальниками

Фото: Зірка серіалу Рабиня Ізаура в Києві (прес-служба)

Акторку легендарного серіалу запросив до Києва телеведучий Дмитро Комаров

Днями ведучий-екстремал Дмитро Комаров в Києві презентував 10 ювілейний сезон проекту "Світ навиворіт". Його прем’єра відбудеться невдовзі, 31 жовтня, на телеканалі "1+1". Головною зірковою гостею презентації стала бразильська актриса і виконавиця головної ролі у серіалі "Рабиня Ізаура" Луселія Сантос.

Вона разом з Комаровим проведе творчі зустрічі у шести українських містах.

"Бразилія офіційна" і "Бразилія кримінальна"

За словами Комарова, у новому сезоні програми покажуть "Бразилію офіційну", яку ми добре знаємо і бачимо по телебаченню, так і "Бразилію кримінальну", а також небезпечну і дику Амазонку із племенами і джунглями.

Дмитро Комаров також поділився враженнями від знайомства із виконавицею головної ролі у всесвітньо відомому серіалі "Рабиня Ізаура" Луселією Сантос, яка перше завітала до України, щоб зустрітися із прихильниками у шести українських містах.

Фото: Головною зірковою гостею презентації стала бразильська актриса і виконавиця головної ролі у серіалі "Рабиня Ізаура" Луселія Сантос (прес-служба)

Серіал у головній ролі якого знялася Луселія, вийшов на українських телеекранах 30 років тому.

"Його знають майже всі, адже в час, коли починалась ця романтична історія, вулиці ставали пустими. Це була масова лихоманка. Кумир десятків мільйонів людей побувала в багатьох містах світу, але країни Східної Європи вона, на жаль, не відвідувала. Мені приємно, що першою зупинкою стала Україна", - сказав Дмитро, а потім показав короткий сюжет про їхню першу зустріч та знайомство.

"У мене є велика мрія піднятися на вершину більше шести тисяч метрів"

"Я дуже щаслива бути тут і дякую за запрошення. Те, що я побачила по дорозі з аеропорту, мене вразило. Київ – дуже красиве місто, я просто зачарована ним. Проїжджаючи повз театр, я захотіла обов’язково потрапити на виставу аби подивитися на українських акторів в дії. Звісно, перш за все, я б хотіла піти у гори, про які мені розповідав Дмитро. Він пообіцяв мені поїхати в Ужгород, в Чернівці, щоб побачити Карпати", - розповіла Луселія.

Фото: Зіркові гості на презентації (прес-служба)

Та Дмитро запропонував акторці ще кращу ідею: піднятися на найвищу точку України Говерлу. На це акторка відповіла: "Давай, прямо зараз. Я погодилась, тому справа лишились тільки за тобою".

Крім того, Дмитро Комаров разом з Луселією Сантос разом заспівали буддистську мантру, якою вони заспокоювали бездомних тварин, про яких піклується акторка в Бразилії.

Фото: Луселія Сантос відвідає також кілька українських міст (прес-служба)

Про подробиці небезпечної зустрічі з бразильською мафією, а також про інші пригоди Дмитра Комарова можна буде дізнатися під час творчих зустрічей з популярним телеведучим.

Група запланувала відвідати Харків. Дніпро, Ужгород, Чернівці та Одесу.

Нагадаємо, прем'єра нового бразильського сезону екстремального тревел-проекту "Світ навиворіт" відбудеться на телеканалі "1+1" вже 31 жовтня.

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