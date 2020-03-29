Кейт Міддлтон на "випадковому" домашньому фото похвалилася значною колекцією книг

В цю неділю герцог і герцогиня Кембриджські підтримали ініціативу «Public Health England» (Міністерство охорони здоров'я і соціального забезпечення у Великобританії) по зміцненню психологічного здоров'я нації під час пандемії коронавіруса. Вони «подарували» шанувальникам дві нові фотографії в своєму Instagram, які були зроблені в їх будинку — в Кенсінгтонському палаці.

На одній з фотографій Кейт сидить за робочим столом, а поруч з нею видно вражаючу колекцію книг. Герцогиня вирішила порадувати своїх шанувальників і завзятих читачів класичної колекцією книг у твердій палітурці, дизайн яких розробив відомий ілюстратор Коралі Бікфорд-Сміт. Кожна книга акуратно стоїть на її офісному столі, у Великобританії продається за ціною близько 11 фунтів (приблизно 380 грн).

Книги з колекції Кейт включають в себе популярні класичні твори, такі як: «Різдвяна пісня» Чарльза Діккенса, «Відчуття і чутливість» Джейн Остін, «Портрет Доріана Грея» Оскара Уайлда, «Собака Баскервілів» Артура Конан Дойла, і поема Гомера «Одіссея».

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Герцоги Кембриджські є завзятими читачами. Зовсім недавно принц Вільям розповів, що його діти дуже люблять книги Джулії Дональдсон «Верхи на помелі». Ця книга розповідає історію про доброзичливою відьмі, яка запрошує тварин політати на своїй мітлі, які потім допоможуть їй у боротьбі з драконом. На початку року молодий батько розповідав своїм батькам під час заручин у Південному Уельсі: «Я весь час читаю це нашим дітям». Вільям навіть зміг познайомиться з автором книги, коли була представлена до Ордена Британської імперії (лицарський орден) за заслуги в літературі. Він подякував, сказавши: «Ви собі уявити не можете, скількох батьків врятувала ваша книга від безсонних ночей, давши можливість заколисати дітей». Інша книга автора — «Груффало» — також часто читається в будинку герцогів, і під час зустрічі з письменницею Вільям зазначив: «Я знаю, хто ви. Ми дуже цінуємо ваш талант».

Діти герцогів — принц Джордж і принцеса Шарлотта також знайомі з творами англійської письменниці Джоан Роулінг. А саме з популярною серією книг про Гаррі Поттера. У 2018-му році, принц Чарльз у документальному фільмі каналу BBC One «Принц, син і спадкоємець: Чарльз у віці 70 років» розповів у передачі про те, що читає ці книжки своїм онукам. Під час програми дружина принца, герцогиня Корнуольська розповіла, що у її чоловіка великий талант розповідати історії. «Він читає Гаррі Поттера різними голосами, озвучуючи персонажів книги. Я думаю, діти дійсно цінують це», — говорила герцогиня Корнуольська.