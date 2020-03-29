ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кейт Міддлтон на "випадковому" домашньому фото похвалилася значною колекцією книг

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.03.2020 - 12:43
Кейт Міддлтон на "випадковому" домашньому фото похвалилася значною колекцією книг
Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

У мережі з'явилися рідкісні домашні фото герцогів Кембриджських

В цю неділю герцог і герцогиня Кембриджські підтримали ініціативу «Public Health England» (Міністерство охорони здоров'я і соціального забезпечення у Великобританії) по зміцненню психологічного здоров'я нації під час пандемії коронавіруса. Вони «подарували» шанувальникам дві нові фотографії в своєму Instagram, які були зроблені в їх будинку — в Кенсінгтонському палаці.

На одній з фотографій Кейт сидить за робочим столом, а поруч з нею видно вражаючу колекцію книг. Герцогиня вирішила порадувати своїх шанувальників і завзятих читачів класичної колекцією книг у твердій палітурці, дизайн яких розробив відомий ілюстратор Коралі Бікфорд-Сміт. Кожна книга акуратно стоїть на її офісному столі, у Великобританії продається за ціною близько 11 фунтів (приблизно 380 грн).

Книги з колекції Кейт включають в себе популярні класичні твори, такі як: «Різдвяна пісня» Чарльза Діккенса, «Відчуття і чутливість» Джейн Остін, «Портрет Доріана Грея» Оскара Уайлда, «Собака Баскервілів» Артура Конан Дойла, і поема Гомера «Одіссея».

Кейт Міддлтон на &quot;випадковому&quot; домашньому фото похвалилася значною колекцією книг

Кейт Міддлтон на &quot;випадковому&quot; домашньому фото похвалилася значною колекцією книг

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Герцоги Кембриджські є завзятими читачами. Зовсім недавно принц Вільям розповів, що його діти дуже люблять книги Джулії Дональдсон «Верхи на помелі». Ця книга розповідає історію про доброзичливою відьмі, яка запрошує тварин політати на своїй мітлі, які потім допоможуть їй у боротьбі з драконом. На початку року молодий батько розповідав своїм батькам під час заручин у Південному Уельсі: «Я весь час читаю це нашим дітям». Вільям навіть зміг познайомиться з автором книги, коли була представлена до Ордена Британської імперії (лицарський орден) за заслуги в літературі. Він подякував, сказавши: «Ви собі уявити не можете, скількох батьків врятувала ваша книга від безсонних ночей, давши можливість заколисати дітей». Інша книга автора — «Груффало» — також часто читається в будинку герцогів, і під час зустрічі з письменницею Вільям зазначив: «Я знаю, хто ви. Ми дуже цінуємо ваш талант».

Діти герцогів — принц Джордж і принцеса Шарлотта також знайомі з творами англійської письменниці Джоан Роулінг. А саме з популярною серією книг про Гаррі Поттера. У 2018-му році, принц Чарльз у документальному фільмі каналу BBC One «Принц, син і спадкоємець: Чарльз у віці 70 років» розповів у передачі про те, що читає ці книжки своїм онукам. Під час програми дружина принца, герцогиня Корнуольська розповіла, що у її чоловіка великий талант розповідати історії. «Він читає Гаррі Поттера різними голосами, озвучуючи персонажів книги. Я думаю, діти дійсно цінують це», — говорила герцогиня Корнуольська.

Брат Кейт Міддлтон більше не може гадати і скасовує своє весілля Кейт Міддлтон вийшла у світ з важливою місією в елегантному костюмі від демократичного бренду
Новини України Кейт МіддлтонПринц Вільям
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся