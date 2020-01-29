Кейт Міддлтон несподівано зняла унікальну обручку від принца Вільяма — в чому причина

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Унікальне кільце - з особистої колекції принцеси Діани

Один з останніх виходів Кейт Міддлтон викликав справжній фурор в мережі. При цьому відразу з кількох причин. Так, 28 січня герцогиня Кембриджська вирушила в дитячий шпиталь у Лондоні — Evelina London Children's Hospital. Здавалося б, зовсім звичайний офіційний візит. Однак не обійшлося без "пікантних подробиць". Фотографи поспішили зафіксувати, як розвивається на вітрі об'ємна міні-спідниця герцогині, демонструючи публіці її стрункі ніжки. Другий момент, який помітили прихильники королівської сім'ї, — відсутність обручки, подарованої принцом Вільямом.

Оглядаючи "новий-старий" образ дружини принца Вільяма, в очі кидається інший нюанс. Зазначимо, що для зустрічі з дітками, а також співробітниками лікарні Кетрін вибрала елегантний твідовий костюм від Dolce & Gabbana. Наряд був спеціально пошитий для герцогині під замовлення. Та раніше вона вже з'являлася в ньому на публіці. Свій діловий образ герцогиня доповнила чорними колготками, замшевими черевиками. А також обмежилася мінімумом прикрас - сережки з камінчиками і один перстень. На цьому все!

Уважні шанувальники відразу ж відзначили, що герцогиня прийшла на зустріч без дорогоцінного кільця (скріншот: instagram.com/kate_william_family.ir)

При цьому чомусь дружина принца Вільяма не одягла на цю зустріч дорогоцінний перстень з цейлонським сапфіром, який раніше носила постійно. Це кільце колись належало принцесі Діані. А пізніше принц Вільям подарував сімейну коштовність своїй дружині.

До речі, ситуація з кільцем герцогині Кембриджської стала настільки резонансною в британському суспільстві, що навіть зазвичай незворушний Кенсінгтонський палац був змушений втрутитися. За повідомленням прес-служби стало відомо, що Міддлтон зняла кільце не просто так. Герцогиня не хотіла порушувати санітарні норми в лікарні. Так як зустрічатися з маленькими пацієнтами Кейт повинна була у їхніх палатах, вона вирішила просто не одягати прикраси.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон в леопардовій спідниці показала неперевершений діловий образ на зустрічі в дитячому центрі Кардіффа.