Кейт Миддлтон неожиданно сняла уникальное обручальное кольцо от принца Уильяма — в чем причина

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Уникальное кольцо - из личной коллекции принцессы Дианы

Один из последних выходов Кейт Миддлтон вызвал настоящий фурор в сети. При этом сразу по нескольким причинам. Так, 28 января герцогиня Кембриджская отправилась в детский госпиталь в Лондоне — Evelina London Children's Hospital. Казалось бы, совершенно обычный официальный визит. Однако не обошлось без “пикантных подробностей”. Фотографы поспешили запечатлеть, как развивается на ветру объемная мини-юбка герцогини, демонстрируя публике ее стройные ножки. Второй момент, который подметили поклонники королевской семьи, — отсутствие обручального кольца, подаренного принцем Уильямом.

Обозревая “новый-старый” образ супруги принца Уильяма, в глаза бросается другой нюанс. Отметим, что для встречи с детками, а также сотрудниками больницы Кэтрин выбрала элегантный твидовый костюм от Dolce & Gabbana. Наряд был специально сшит для герцогини под заказ. И ранее она уже появлялась в нем на публике. Свой деловой образ герцогиня дополнила черными колготками, замшевыми туфлями. А также ограничилась минимумом украшений - серьги с камешками и один перстень. На этом все!

Внимательные поклонники сразу же отметили, что герцогиня пришла на встречу без драгоценного кольца (скриншот: instagram.com/kate_william_family.ir)

При этом почему-то супруга принца Уильяма не надела на эту встречу драгоценное кольцо с цейлонским сапфиром, которое раньше носила постоянно. Это кольцо когда-то принадлежало принцессе Диане. А позже принц Уильям подарил семейную драгоценность своей супруге.

Кстати, ситуация с кольцом герцогини Кембриджской стала настолько резонансной в британском обществе, что даже обычно невозмутимый Кенсингтонский дворец был вынужден вмешаться. По сообщению пресс-службы стало известно, что Миддлтон сняла кольцо не просто так. Герцогиня не хотела нарушать санитарные нормы в больнице. Так как встречаться с маленькими пациентами Кейт должна была в их палатах, она решила попросту не надевать украшение.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон в леопардовой юбке показала сногсшибательный деловой образ на встрече в детском центре Кардиффа.