З ким Ольга Фреймут буде підкорювати паркет Танців з зірками: перші фото і відео пари

Відома телеведуча Ольга Фреймут днями повідомила, що приймає виклик #танціззіркамиchallenge - вона стала останньою учасницею нового сезону шоу Танці з зірками. І ось стало відомо, з ким зірка вийде на паркет і буде боротися за заповітний кубок - партнером Ольги став танцюрист і хореограф багатьох телевізійних проектів — Ілля Падзина.

Він буде вперше брати участь в шоу, при цьому творчість Іллі добре відома старшій дочці Фреймут Златі.

Пара вже приступила до активних тренувань і старанно готується до старту проекту цієї осені.

"Злата деякий час стежила за діяльністю Іллі, вона давно займається танцями і сказала, що Падзина в світі танцівників користується високим авторитетом, ставить хореографічні шоу в США і Європі. З моменту знайомства я жодного разу не пошкодувала — Ілля може годинами відточувати зі мною якийсь крок, поки все не буде ідеальним, ми займаємося по 5 годин на добу. Він заради проекту відмовився від роботи в Берліні", - розповіла телеведуча.

На своїй сторінці в Instagram Ольга опублікувала промо-ролик, в якому вони з Іллею демонструють ефектні танцювальні рухи.

"Друзі, знайомтеся - мій партнер, Ілля Падзина. Ми з Іллею дуже чекаємо на зустріч з вами, вашими родинами. Дякуємо всім за підтримку - я дуже хвилювалася, навіть боялася читати коментарі... Злата прочитала замість мене: "Мама, хейту майже немає. На тебе чекають..." Ві вашими словами розчулили мене до сліз. З великою любов'ю", - прокоментувала відео Фреймут.

Зазначимо, що зірковими суддями проекту Танці з зірками стали Влад Яма, Катерина Кухар і Григорій Чапкіс. У прямих ефірах саме вони з глядачами оцінять виступи зіркових учасників.

На даний момент вже відомі всі імена конкурсантів та їх партнерів. За головний кубок шоу "Танці з зірками 2020" поборються:

Олег Винник та Олена Шоптенко

Надія Мейхер і Кирило Васюк

Санта Дімопулос і Максим Леонов

Тарас Цимбалюк та Яна Заєць

Дар'я Петрожицкая та Ігор Гелуненко

Юлія Саніна і Дмитро Жук

Слава Камінська і Дмитро Дікусар

Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова

Alyona Alyona і Юрій Гурич

Олексій Завгородній (Позитив) і Юлія Сахневич

Сергій Танчинец і Цибульська Яна

Сергій Мельник і Аделіна Делі

Арам Арзуманян і Антоніна Руденко

Ольга Фреймут та Ілля Падзина

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут зворушила кадрами з чоловіком і донькою з відпочинку в Туреччині.

До речі, ще одна учасниця Танців з зірками 2020 Слава Камінська заінтригувала пристрасним фото зі своїм партнером в шоу Дмитром Дікусаром.